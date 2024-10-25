Доктор назвал самый полезный вариант кофе: фильтр-кофе без добавок

Ароматный и бодрящий кофе — один из самых любимых напитков многих людей. Однако далеко не все знают, какой способ его приготовления является самым полезным. Доктор Сергей Агапкин поделился своим мнением на этот счет.
Оказалось, что самым полезным вариантом считается кофе, который после варки проходит через бумажный фильтр. Такой напиток оказывает положительное влияние на состояние сосудов, снижает риск инфарктов и инсультов, а также сокращает вероятность развития рака печени.
Важно отметить, что эти свойства сохраняются только в фильтр-кофе. Использование сахара, молока, сливок и других добавок не рекомендуется, так как они ухудшают полезные качества напитка.
Доктор Агапкин также подчеркнул, что не стоит злоупотреблять кофе. Для достижения "максимально позитивного эффекта" достаточно выпивать не более трёх-четырёх чашек в день.
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.