Доктор назвал самый полезный вариант кофе: фильтр-кофе без добавок

Самый полезный способ приготовления кофе

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ароматный и бодрящий кофе — один из самых любимых напитков многих людей. Однако далеко не все знают, какой способ его приготовления является самым полезным. Доктор Сергей Агапкин поделился своим мнением на этот счет.

Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, CC BY-SA 2.0

Оказалось, что самым полезным вариантом считается кофе, который после варки проходит через бумажный фильтр. Такой напиток оказывает положительное влияние на состояние сосудов, снижает риск инфарктов и инсультов, а также сокращает вероятность развития рака печени.

Важно отметить, что эти свойства сохраняются только в фильтр-кофе. Использование сахара, молока, сливок и других добавок не рекомендуется, так как они ухудшают полезные качества напитка.

Доктор Агапкин также подчеркнул, что не стоит злоупотреблять кофе. Для достижения "максимально позитивного эффекта" достаточно выпивать не более трёх-четырёх чашек в день.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

