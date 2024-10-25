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Как фета помогает улучшить здоровье и работу кишечника

Фета: греческий сыр, который стоит добавить в меню
1:31
Здоровье

Фета — это мягкий греческий сыр с приятным сливочно-соленым вкусом, который стоит включить в свой рацион. Какие же полезные свойства есть у этого сыра, и как его применять в рационе?

Фета: греческий сыр, который стоит добавить в меню
Фото: flickr.com by ralph and jen, CC BY 2.0

Польза для здоровья

Сыр фета содержит множество витаминов и микроэлементов, включая витамины группы В и D, магний, цинк, фосфор, железо, марганец, натрий, кальций и селен. Кроме того, фета богата молочнокислыми бактериями, которые улучшают работу желудочно-кишечного тракта и способствуют нормализации микрофлоры кишечника.

Чем отличается фета от других сыров?

Фета отличается более гладкой и кремовой текстурой, напоминающей прессованный творог. Её белоснежный цвет также отличает её от других сыров. Вкус феты не такой насыщенный, как у рассольного сыра, но она обладает высокой концентрацией питательных веществ.

Как употреблять сыр фета?

Этот мягкий сыр станет отличным выбором для тех, кто придерживается диеты. Он прекрасно сочетается с овощами, зеленью, фруктами и орехами. Твёрдая фета легко крошится, а мягкая фета напоминает творог и может намазываться на хлеб. Фета также часто используется в салатах, бутербродах или как самостоятельная закуска. Этот сыр является отличным источником белка и кальция.

 

Уточнения

Фе́та - традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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