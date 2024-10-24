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Омолаживающий эффект банановой кожуры: как её правильно использовать

Уникальный уход за кожей: как банановая кожура сохраняет молодость
1:29
Здоровье

Бананы давно зарекомендовали себя как полезный продукт, который не только укрепляет здоровье, но и улучшает состояние кожи. Этот фрукт стоит употреблять несколько раз в неделю, а его кожура, которая также богата полезными веществами, находит неожиданное применение в косметологии. Некоторые женщины используют банановую кожуру для ухода за кожей лица.

Уникальный уход за кожей: как банановая кожура сохраняет молодость
Фото: freepik.com by lifeforstock, PDM

Зачем натирают лицо банановой кожурой?

Как оказалось, использование банановой кожуры — это эффективная процедура ухода за кожей. Кожура обладает мягкими очищающими свойствами, которые позволяют деликатно удалять загрязнения, не травмируя кожу, в отличие от многих скрабов.

К тому же банановая кожура помогает увлажнить кожу, что особенно актуально в жаркое время года. Кроме того, регулярное использование кожуры оказывает лёгкий омолаживающий эффект и снижает риск появления новых возрастных изменений. Кожура также питает кожу ценными веществами, улучшая её состояние.

Как правильно использовать банановую кожуру?

Рекомендуется применять кожуру дважды в неделю. Перед использованием нужно умыться специальным средством или мылом, подождать, пока кожа высохнет, а затем аккуратно натирать лицо кусочками кожуры, делая лёгкий массаж. Как только внутренняя часть кожуры потемнеет, следует заменить её новым кусочком.

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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