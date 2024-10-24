Простые способы борьбы с постакне

Как бороться с постакне в домашних условиях

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Избавиться от постакне в домашних условиях возможно, но это процесс, который требует времени и терпения. Косметолог Елена Богатова отметила, что для достижения красивой и здоровой кожи важно соблюдать ряд рекомендаций.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, CC BY-SA 4.0

Прежде всего, необходимо тщательно следить за гигиеной кожи. Это включает в себя регулярное умывание мягкими очищающими средствами. Избегайте чрезмерного использования скрабов и трения, так как это может только усилить раздражение.

Также категорически нельзя выдавливать прыщи, поскольку это только усугубит ситуацию. Врач подчеркнула, что для успокоения воспалённой кожи можно использовать местные препараты с бензоилпероксидом, салициловой кислотой или ретиноидами.

Не стоит злоупотреблять косметикой, особенно той, которая может забивать поры. Кроме того, важно спать на чистом постельном белье и регулярно мыть волосы, так как загрязнения могут ухудшить состояние кожи.

Рацион питания также играет значительную роль в здоровье кожи. Следует ограничить употребление жирной, жареной и сладкой пищи, заменив её фруктами, орехами, рыбой и овощами.

Уточнения

Акне́ - это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



