Кардиолог рассказал о вреде пива и его влиянии на сердце

Пиво часто воспринимается как слабоалкогольный напиток, что заставляет многих полагать, будто оно не может нанести серьёзный вред здоровью. Поэтому многие без опасений заказывают бокал пива в баре или покупают его для встречи с друзьями. Однако это серьёзное заблуждение.
Кардиолог Вадим Жук рассказал, что даже минимальные дозы алкоголя могут быть вредны для организма. По его словам, пиво может быть опасным не только из-за его слабоалкогольной природы, но и потому, что оно способствует развитию алкогольной зависимости. Привыкание к пиву происходит быстро, а вот справиться с этим привыканием может быть крайне сложно.
Кроме того, чрезмерное употребление пива негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Медик подчеркнул, что регулярное потребление пива может привести к развитию сердечной недостаточности и аритмии, а в некоторых случаях — к летальному исходу.
Пи́во - слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.
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