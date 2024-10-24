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Кардиолог рассказал о вреде пива и его влиянии на сердце

Пиво: слабоалкогольный напиток, который вредит сердцу
0:59
Здоровье

Пиво часто воспринимается как слабоалкогольный напиток, что заставляет многих полагать, будто оно не может нанести серьёзный вред здоровью. Поэтому многие без опасений заказывают бокал пива в баре или покупают его для встречи с друзьями. Однако это серьёзное заблуждение.

Пиво: слабоалкогольный напиток, который вредит сердцу
Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, CC BY-SA 3.0

Кардиолог Вадим Жук рассказал, что даже минимальные дозы алкоголя могут быть вредны для организма. По его словам, пиво может быть опасным не только из-за его слабоалкогольной природы, но и потому, что оно способствует развитию алкогольной зависимости. Привыкание к пиву происходит быстро, а вот справиться с этим привыканием может быть крайне сложно.

Кроме того, чрезмерное употребление пива негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Медик подчеркнул, что регулярное потребление пива может привести к развитию сердечной недостаточности и аритмии, а в некоторых случаях — к летальному исходу.

Уточнения

Пи́во - слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
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