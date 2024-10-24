Кардиолог рассказал о вреде пива и его влиянии на сердце

Пиво: слабоалкогольный напиток, который вредит сердцу

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пиво часто воспринимается как слабоалкогольный напиток, что заставляет многих полагать, будто оно не может нанести серьёзный вред здоровью. Поэтому многие без опасений заказывают бокал пива в баре или покупают его для встречи с друзьями. Однако это серьёзное заблуждение.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, CC BY-SA 3.0

Кардиолог Вадим Жук рассказал, что даже минимальные дозы алкоголя могут быть вредны для организма. По его словам, пиво может быть опасным не только из-за его слабоалкогольной природы, но и потому, что оно способствует развитию алкогольной зависимости. Привыкание к пиву происходит быстро, а вот справиться с этим привыканием может быть крайне сложно.

Кроме того, чрезмерное употребление пива негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Медик подчеркнул, что регулярное потребление пива может привести к развитию сердечной недостаточности и аритмии, а в некоторых случаях — к летальному исходу.

Уточнения

Пи́во - слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

