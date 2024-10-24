В Европе создадут сеть по климатическому и медицинскому образованию

Как климатические изменения влияют на образование будущих врачей

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В условиях глобального климатического кризиса медицинские вузы Европы начнут включать в свои образовательные программы обучение заболеваниям, связанным с изменением климата. Более 25 медицинских школ из Великобритании, Бельгии и Франции при поддержке Университета Глазго создадут Европейскую сеть по климатическому и медицинскому образованию (Enche), которая охватит более 10 000 студентов.

Фото: nasa.gov by NASA, PDM

Доктор Камилла Хазер подчеркнула, что будущие врачи должны быть готовы к новым заболеваниям, таким как лихорадка денге и малярия, которые становятся более распространёнными из-за изменения климата. В программу также войдут темы, касающиеся теплового удара и устойчивости к противомикробным препаратам.

Кроме того, студенты будут изучать концепцию "зелёных предписаний" — рекомендаций пациентам, которые не только улучшают здоровье, но и помогают сократить выбросы парниковых газов, связанных с системой здравоохранения. В рамках этой инициативы планируется сделать климатические вопросы неотъемлемой частью медицинского обучения.

Уточнения

Кли́мат - многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.



Маляри́я — группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров.

