Как улучшить сон и поддерживать здоровье с помощью простых правил

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Те, кто стремится выглядеть молодо, оставаться в тонусе и поддерживать здоровье на долгие годы, наверняка знакомы с понятием "гигиены сна". Под этим термином скрывается набор рекомендаций, которые помогут сделать ночной отдых более качественным и восстанавливающим.

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Каковы основные принципы "гигиены сна"?

Регулярный режим сна

Одна из ключевых ошибок — нерегулярный сон. Нельзя среди недели спать по 4-5 часов, а на выходных компенсировать недосып долгими часами сна. Для качественного отдыха важно ложиться и вставать в одно и то же время каждый день. Только так можно добиться полноценного сна, считают эксперты.

Уютная спальня

Комфортная спальня — залог здорового сна. Важно правильно подобрать матрас и кровать по размеру, использовать натуральное постельное бельё. Шторы должны быть плотными и не пропускать свет, чтобы ничто не нарушало гармонию вашего отдыха. Также стоит позаботиться о звукоизоляции, чтобы посторонние шумы не мешали вашему сну.

Цифровая гигиена

Для полноценного отдыха необходима так называемая "цифровая гигиена". Это значит, что в спальне не должно быть телевизоров, компьютеров, смартфонов и других устройств. За час до сна следует прекратить использование электроники, чтобы мозг успел расслабиться и подготовиться к отдыху.

Питание перед сном

Ужин должен быть лёгким и не позже 18-19 часов. Переедание перед сном приведёт к тому, что организм будет занят переработкой пищи, что помешает полноценному отдыху. Также не стоит пить алкоголь — это только ухудшит качество сна. Вечером стоит избегать употребления воды и чая, чтобы частые походы в туалет не нарушали ваш сон.

Уточнения

Гигие́на (от греч. ὑγίεια - "здоровье", ὑγιεινός - "здоровый"; лат. sanitas) — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила).

