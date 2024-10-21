Как улучшить сон и поддерживать здоровье с помощью простых правил

Те, кто стремится выглядеть молодо, оставаться в тонусе и поддерживать здоровье на долгие годы, наверняка знакомы с понятием "гигиены сна". Под этим термином скрывается набор рекомендаций, которые помогут сделать ночной отдых более качественным и восстанавливающим.
Каковы основные принципы "гигиены сна"?
Регулярный режим сна
Одна из ключевых ошибок — нерегулярный сон. Нельзя среди недели спать по 4-5 часов, а на выходных компенсировать недосып долгими часами сна. Для качественного отдыха важно ложиться и вставать в одно и то же время каждый день. Только так можно добиться полноценного сна, считают эксперты.
Уютная спальня
Комфортная спальня — залог здорового сна. Важно правильно подобрать матрас и кровать по размеру, использовать натуральное постельное бельё. Шторы должны быть плотными и не пропускать свет, чтобы ничто не нарушало гармонию вашего отдыха. Также стоит позаботиться о звукоизоляции, чтобы посторонние шумы не мешали вашему сну.
Цифровая гигиена
Для полноценного отдыха необходима так называемая "цифровая гигиена". Это значит, что в спальне не должно быть телевизоров, компьютеров, смартфонов и других устройств. За час до сна следует прекратить использование электроники, чтобы мозг успел расслабиться и подготовиться к отдыху.
Питание перед сном
Ужин должен быть лёгким и не позже 18-19 часов. Переедание перед сном приведёт к тому, что организм будет занят переработкой пищи, что помешает полноценному отдыху. Также не стоит пить алкоголь — это только ухудшит качество сна. Вечером стоит избегать употребления воды и чая, чтобы частые походы в туалет не нарушали ваш сон.
Гигие́на (от греч. ὑγίεια - "здоровье", ὑγιεινός - "здоровый"; лат. sanitas) — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила).
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.