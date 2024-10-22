ТОП-5 действенных способов борьбы с бессонницей

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Улучшение качества сна может быть достигнуто при помощи простых методов, включая советы, которые можно взять на заметку у известных личностей, и преобразование режима сна для более продуктивного пробуждения. Прежде всего, оказывается, что создание правильной атмосферы перед сном сыграет важную роль в обеспечении спокойного сна. Вот некоторые способы:

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Смягчение освещения: Перед сном попробуйте уменьшить яркость освещения в комнате, переключившись на ночные лампы и избегая яркого света, что поможет вашему организму перейти в режим релаксации. Слушание мягкой и приятной музыки также может способствовать понижению напряжения. Избегание электроники: Рекомендуется полностью выключать электронные устройства перед сном, особенно компьютеры и планшеты. Существует доказательство того, что даже спящий режим электроники может создавать мешающий сон высокочастотный шум. Правильное питание: Старайтесь ужинать за несколько часов до сна. В случае невозможности выберите легкий и ранний ужин. Здоровое и правильное питание способствует улучшению качества сна и общего самочувствия. Свежий воздух: Перед сном проветрите спальню и гарантируйте наличие свежего воздуха для обеспечения более комфортной атмосферы для сна. Помните, что оптимальная температура в спальне примерно 13 градусов по Цельсию. Подбор постельного белья: Важно уделить внимание выбору постельного белья, одеял и подушек в соответствии с вашими личными предпочтениями. Правильный подбор постельных принадлежностей способствует комфортному и здоровому сну, приносящему ощущение отдохнувшего утра.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

