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Врач назвала ранние симптомы одного из самых опасных видов рака, которым мы радуемся

Здоровье

Рак кишечника является одним из самых смертоносных видов злокачественных новообразований, и его коварность заключается в том, что на ранних стадиях болезнь протекает практически бессимптомно. Однако, по некоторым признакам можно понять, что в организме что-то пошло не так. Врач-гастроэнтеролог Алёна Трапезникова рассказала изданию "Вечерняя Москва" о том, на что именно надо обращать внимание.

Врач назвала ранние симптомы одного из самых опасных видов рака, которым мы радуемся
Фото: Freepik by benzoix, PDM

По словам доктора, рак кишечника может проявляться различными симптомами, и есть несколько признаков, которые должны вызвать тревогу. К ним относятся частые запоры или диарея, кровь в стуле, необъяснимая потеря веса, дискомфорт и боли в животе, особенно ночные, а также общая слабость. Если вы заметили у себя любой из этих симптомов, необходимо обратиться к врачу.

Регулярные медицинские осмотры могут помочь выявить смертоносное заболевание на ранней стадии. Лучшими способами диагностики рака кишечника являются колоноскопия, а также анализы крови и кала.

Уточнения

Диаре́я (др.-греч. διά-ρροια — поно́с от др.-греч. δια-ρρέω — течь сквозь или через, протекать), народное название — поно́с — патологическое состояние, при котором у больного наблюдается учащённая (более 2 раз в сутки) дефекация, при этом стул становится водянистым, имеет объём более 200 мл и часто сопровождается болевыми ощущениями в области пупка, экстренными позывами и анальным недержанием. 

Злокачественное новообразование толстого кишечника — злокачественная опухоль толстой кишки и её придатка — червеобразного отростка.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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