Семь признаков надвигающейся депрессии, которые должны насторожить

Депрессия — тяжёлое психологическое состояние, с которым важно бороться, не дожидаясь его глубокого усиления. Признаки наступления депрессии могут быть незначительными, но своевременное обращение к профессионалам позволит предотвратить серьезные психологические проблемы. Ниже приведены основные признаки предстоящей депрессии и как их распознать.
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Нарушения сна: Частое просыпание в течение ночи и общая бессонница могут сигнализировать о предстоящей депрессии. Существует связь между ухудшением сна и негативными мыслями, поэтому обратитесь к врачу, если это становится обычным явлением.
Потеря аппетита: Отсутствие аппетита или потеря интереса к еде может быть признаком депрессии. Если отсутствие аппетита длится более недели, необходимо обратить внимание на свое эмоциональное состояние.
Частые слёзы: Эмоциональная нестабильность и частые слезы без видимой причины могут быть признаком предстоящей депрессии. Слезливость в одиночестве или в публичных местах может быть показателем психического напряжения.
Безразличие и тоска: Потеря интереса к ранее приятным занятиям, желаниям и людям может указывать на эмоциональное истощение. Пассивность, отчуждение и нежелание общения — все это может быть признаками депрессии.
Регулярное употребление алкоголя: Злоупотребление алкоголем или стремление утолить психологический дискомфорт алкоголем может быть признаком погружения в депрессию. Это недостаточно эффективный способ решения проблем и может усугубить психическое состояние.
Отягощающие мысли: Постоянные мысли или события, которые вызывают тревогу или пониженное настроение, могут свидетельствовать о предстоящей депрессии. Обсуждение негативных мыслей с психологом может помочь предотвратить серьезные психические расстройства.
Апатия: Потеря желаний и энтузиазма, снижение интереса к деятельности и пассивное ожидание ухудшения ситуации могут быть признаками погружения в депрессию. Апатия может привести к замкнутому кругу отчаяния.
Депрессия — серьезное психическое расстройство, и важно не игнорировать признаки, которые могут указывать на ее приближение. При появлении этих признаков рекомендуется обратиться к специалистам, чтобы получить поддержку и профессиональное лечение. Важно заботиться о своем эмоциональном и психологическом благополучии.
Уточнения
Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).