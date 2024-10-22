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Семь признаков надвигающейся депрессии, которые должны насторожить

2:38
Здоровье

Депрессия — тяжёлое психологическое состояние, с которым важно бороться, не дожидаясь его глубокого усиления. Признаки наступления депрессии могут быть незначительными, но своевременное обращение к профессионалам позволит предотвратить серьезные психологические проблемы. Ниже приведены основные признаки предстоящей депрессии и как их распознать.

Семь признаков надвигающейся депрессии, которые должны насторожить
Фото: unsplash.com by freddie marriage, PDM
  1. Нарушения сна: Частое просыпание в течение ночи и общая бессонница могут сигнализировать о предстоящей депрессии. Существует связь между ухудшением сна и негативными мыслями, поэтому обратитесь к врачу, если это становится обычным явлением.
  2. Потеря аппетита: Отсутствие аппетита или потеря интереса к еде может быть признаком депрессии. Если отсутствие аппетита длится более недели, необходимо обратить внимание на свое эмоциональное состояние.
  3. Частые слёзы: Эмоциональная нестабильность и частые слезы без видимой причины могут быть признаком предстоящей депрессии. Слезливость в одиночестве или в публичных местах может быть показателем психического напряжения.
  4. Безразличие и тоска: Потеря интереса к ранее приятным занятиям, желаниям и людям может указывать на эмоциональное истощение. Пассивность, отчуждение и нежелание общения — все это может быть признаками депрессии.
  5. Регулярное употребление алкоголя: Злоупотребление алкоголем или стремление утолить психологический дискомфорт алкоголем может быть признаком погружения в депрессию. Это недостаточно эффективный способ решения проблем и может усугубить психическое состояние.
  6. Отягощающие мысли: Постоянные мысли или события, которые вызывают тревогу или пониженное настроение, могут свидетельствовать о предстоящей депрессии. Обсуждение негативных мыслей с психологом может помочь предотвратить серьезные психические расстройства.
  7. Апатия: Потеря желаний и энтузиазма, снижение интереса к деятельности и пассивное ожидание ухудшения ситуации могут быть признаками погружения в депрессию. Апатия может привести к замкнутому кругу отчаяния.

Депрессия — серьезное психическое расстройство, и важно не игнорировать признаки, которые могут указывать на ее приближение. При появлении этих признаков рекомендуется обратиться к специалистам, чтобы получить поддержку и профессиональное лечение. Важно заботиться о своем эмоциональном и психологическом благополучии.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
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