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Дерматолог объяснила, когда ванна наносит вред сердцу и ускоряет старение

1:31
Здоровье

В дождливый осенний день нет ничего лучше, чем горячая ванна, чтобы избавиться от хандры. Однако, чтобы эта расслабляющая процедура не нанесла вред здоровью, необходимо помнить несколько важных правил. Дерматолог Ирина Сухова поделилась этими правилами с изданием "Вечерняя Москва".

Дерматолог объяснила, когда ванна наносит вред сердцу и ускоряет старение
Фото: PxHere is licensed under CC0

Тем, кто любит водные процедуры, следует помнить, что высокая температура требует сокращения времени пребывания в ванне. Идеальная температура — не более 35 градусов, что позволяет избежать вреда для кожи, преждевременного старения и нагрузки на сердце. Специалист рекомендует проводить в воде не более 30 минут, чтобы не перегреть организм.

Для дополнительного расслабления можно использовать различные травы и эфирные масла. Однако необходимо быть осторожными с дозировкой, чтобы не вызвать аллергию. По словам Ирины Суховой, самыми полезными травами являются шалфей, лаванда, мята, чабрец и ромашка, которые успокаивают нервную систему после тяжелого рабочего дня. Другое эффективное средство — горчица. Растворив 100-200 граммов порошка в ванне, можно получить тонизирующее, согревающее и противовоспалительное действие. Это особенно полезно, если вы сильно замёрзли или попали под дождь. Кроме того, можно добавить в воду около полутора литров молока, которое увлажнит кожу.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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