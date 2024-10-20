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Врач рассказала о взаимосвязи запоров с варикозным расширением вен

Здоровье

Многие, кто сталкивается с проблемами запора, не осознают, что на них может поджидать ещё одно здоровье серьезное состояние. Согласно исследованиям, затруднение в дефекации имеет прямую связь с развитием варикозного расширения вен. Об этом заявила врач-флеболог Татьяна Ватолина, как сообщает Газета. Ru.

Врач рассказала о взаимосвязи запоров с варикозным расширением вен
Фото: flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany, CC BY 2.0

"Переполненный кишечник давит на систему нижней полой вены, что вредит венозным клапанам", — пояснила специалист.

Впрочем, возможность предотвратить варикоз есть, даже если у ваших родителей были подобные заболевания. По мнению флеболога, критически важно поддерживать нормальный вес тела, чтобы не увеличивать нагрузку на венозную систему. Кроме того, важно вести активный образ жизни, особенно это касается людей с малоподвижной работой. Татьяна Ватолина настоятельно рекомендует преодолевать как минимум два километра пешком ежедневно, регулярно заниматься физическими упражнениями и по возможности участвовать в активных занятиях. Также крайне важно уладить проблемы с запором, подчеркнула она.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з — часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование «узлов» — аневризмоподобных локальных расширений.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Загиров Физули
Ведет амбулаторный прием пациентов по специальности хирургия, травматология, проктология, флебология
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