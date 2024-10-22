Пять признаков недостатка витамина D и способы исправления ситуации

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Острый дефицит витамина D отражается на состоянии здоровья, поэтому важно распознать признаки этого недостатка и предпринять действия. Постоянное ухудшение погоды осенью и зимой создает риск дефицита этого витамина, который играет ключевую роль в нашем здоровье, регулируя связанные с обменом кальция и фосфора процессы, иммунитет, физическую активность и выносливость. Основные признаки, указывающие на дефицит витамина D и способы его коррекции, рассмотрела доктор-эндокринолог и диетолог из "СМ-Клиники" Ульяна Румянцева в разговоре с Marie Claire.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Проблемы с костями, мышцами и кожей: Симптомы, такие как мышечная слабость, боли и судороги, выпадение волос, ломкость ногтей, сухость и зуд кожи, могут быть признаками дефицита витамина D. Этот витамин важен для депонирования кальция в организме, и его недостаток может негативно сказываться на костях, мышцах и коже. Слабость и плохое настроение: Ощущение вялости, сонливости, плохое настроение, высокая утомляемость, повышенная потливость могут быть признаками дефицита витамина D. Рецепторы к этому витамину присутствуют в нервной ткани, поэтому его недостатка может сказываться на энергии и настроении. Снижение иммунитета: Витамин D влияет на иммунитет, и его дефицит увеличивает риск инфекций и воспалений. Недостаток этого витамина может приводить к слабому иммунному ответу и частым заболеваниям. Проблемы со зрением и пищеварением: Ухудшение зрения, снижение аппетита, сухость во рту могут быть следствием дефицита витамина D. Рецепторы к этому витамину присутствуют в тканях пищеварительной системы и глаз, что может повлечь за собой проблемы в работе этих систем. Развитие хронических заболеваний: Долгосрочный дефицит витамина D связан с развитием различных заболеваний, включая остеопороз, хронические заболевания костей, медленное заживление ран, проблемы с зубами и другие. Поддержание нормального уровня витамина D жизненно важно для общего здоровья и предотвращения развития заболеваний.

Важно помнить, что для правильного лечения необходимо консультироваться со специалистом. Лечение недостатка витамина D может включать в себя диету, обогащенную этим витамином, прием препаратов и увеличение времени на солнце.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

