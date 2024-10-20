Как свёкла спасает от болезней сердца и анемии

Свёкла — это продукт, который всегда есть под рукой, но чаще всего её используют лишь для борща или привычных салатов. Однако эксперты утверждают: стоит есть её намного чаще, чем мы привыкли.
Почему свёкла заслуживает особого места в рационе?
Богатый источник железа
Многие люди не получают суточную норму железа, что нередко приводит к его дефициту. Это может стать причиной серьёзных хронических заболеваний. Регулярное употребление свёклы поможет восполнить запасы железа в организме и защитит от негативных последствий.
Продукт для тех, кому за 40
С возрастом всё чаще проявляются последствия неправильного питания и нездорового образа жизни, особенно в виде проблем с сердечно-сосудистой системой. Свёкла — отличное средство для поддержания здоровья сердца и сосудов, она помогает минимизировать риски, связанные с этими заболеваниями.
Естественная помощь при гипертонии
Если у вас есть предрасположенность к высокому давлению, свекольный сок или регулярное употребление этого овоща станут естественной профилактикой гипертонии. Несколько порций свёклы в неделю могут помочь поддерживать давление в норме и снизить риски развития этого недуга.
Са́харная свёкла (свеклови́ца), Свекловица сахарная - группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы (лат. Beta vulgaris); техническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.
Главный ингредиент этих оладьев — капуста — всегда имеется под рукой, стоит недорого и содержит множество полезных веществ. Оладьи готовятся на основе кефира, а капуста натирается на мелкой тёрке.