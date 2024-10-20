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Как свёкла спасает от болезней сердца и анемии

1:19
Здоровье

Свёкла — это продукт, который всегда есть под рукой, но чаще всего её используют лишь для борща или привычных салатов. Однако эксперты утверждают: стоит есть её намного чаще, чем мы привыкли.

Как свёкла спасает от болезней сердца и анемии
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Почему свёкла заслуживает особого места в рационе?

Богатый источник железа

Многие люди не получают суточную норму железа, что нередко приводит к его дефициту. Это может стать причиной серьёзных хронических заболеваний. Регулярное употребление свёклы поможет восполнить запасы железа в организме и защитит от негативных последствий.

Продукт для тех, кому за 40

С возрастом всё чаще проявляются последствия неправильного питания и нездорового образа жизни, особенно в виде проблем с сердечно-сосудистой системой. Свёкла — отличное средство для поддержания здоровья сердца и сосудов, она помогает минимизировать риски, связанные с этими заболеваниями.

Естественная помощь при гипертонии

Если у вас есть предрасположенность к высокому давлению, свекольный сок или регулярное употребление этого овоща станут естественной профилактикой гипертонии. Несколько порций свёклы в неделю могут помочь поддерживать давление в норме и снизить риски развития этого недуга.

Уточнения

Са́харная свёкла (свеклови́ца), Свекловица сахарная - группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы (лат. Beta vulgaris); техническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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