Диетолог рассказал, какие продукты продлевают жизнь

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам диетолога Алексея Кабанова, чтобы продлить жизнь, стоит больше употреблять растительных продуктов. Он отметил, что сбалансированное питание, включающее достаточное количество растительной пищи, белков и клетчатки, является ключом к здоровью.

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Кабанов подчеркнул, что именно этих компонентов часто не хватает в нашем рационе. Главное правило для долгой жизни — это правильное и сбалансированное питание. Мы часто недополучаем овощи, фрукты и растительные белки.

Специалист рекомендовал включать в свой рацион свежие фрукты, орехи, овощи, мясо и молочные продукты. Лучше всего, если эти продукты будут присутствовать в ежедневном меню. Кабанов также посоветовал заменить красное мясо на рыбу или курицу и отказаться от сладких газировок.

Ранее диетолог Людмила Микитюк предупреждала, что на завтрак не стоит есть шоколад, выпечку и цитрусовые. Эти продукты могут вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, что может привести к набору веса.

Уточнения

Продление жизни — общее название способов увеличения продолжительности жизни: от незначительных, за счет улучшений в здравоохранении, до существенных, сверх общепринятого предела в 125 лет, за счёт разработки новых технологий.

