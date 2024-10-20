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Диетолог рассказал, какие продукты продлевают жизнь

1:09
Здоровье

По словам диетолога Алексея Кабанова, чтобы продлить жизнь, стоит больше употреблять растительных продуктов. Он отметил, что сбалансированное питание, включающее достаточное количество растительной пищи, белков и клетчатки, является ключом к здоровью.

Диетолог рассказал, какие продукты продлевают жизнь
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кабанов подчеркнул, что именно этих компонентов часто не хватает в нашем рационе. Главное правило для долгой жизни — это правильное и сбалансированное питание. Мы часто недополучаем овощи, фрукты и растительные белки.

Специалист рекомендовал включать в свой рацион свежие фрукты, орехи, овощи, мясо и молочные продукты. Лучше всего, если эти продукты будут присутствовать в ежедневном меню. Кабанов также посоветовал заменить красное мясо на рыбу или курицу и отказаться от сладких газировок.

Ранее диетолог Людмила Микитюк предупреждала, что на завтрак не стоит есть шоколад, выпечку и цитрусовые. Эти продукты могут вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, что может привести к набору веса.

Уточнения

Продление жизни — общее название способов увеличения продолжительности жизни: от незначительных, за счет улучшений в здравоохранении, до существенных, сверх общепринятого предела в 125 лет, за счёт разработки новых технологий.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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