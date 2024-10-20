Пешие прогулки: секрет вашего здорового сердца и стройности

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В современном мире многие люди недостаточно ходят пешком, особенно если у них есть собственный транспорт. Но стоит задуматься о том, чтобы хотя бы иногда выбирать прогулки вместо поездки на машине. Почему это важно?

Фото: unsplash.com by Morgan Sessions morgansessions, PDM

Здоровье сердца

Существует мнение, что только бег является эффективным для укрепления сердца. Однако быстрая ходьба — тоже отличная физическая нагрузка, которая способствует здоровью сердечно-сосудистой системы. Ежедневные прогулки могут помочь снизить риск развития серьёзных заболеваний сердца.

Профилактика депрессии

Весной многие люди особенно подвержены депрессии. Регулярные продолжительные прогулки могут значительно снизить риск возникновения этого заболевания, считают специалисты. Это также помогает справиться со стрессом и тревожностью.

Борьба с лишним весом

Если вы правильно питаетесь и достаточно двигаетесь, риск набора лишнего веса будет минимальным. Поэтому не забывайте чаще проходить несколько лишних шагов в день.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo "давить (вниз), подавить") — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

