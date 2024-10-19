Врач рассказал, как отличить опасные родинки от пятнышек

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Россияне узнали о первом заметном признаке рака кожи, который можно увидеть невооружённым взглядом. Если вы обнаружили на своём теле необычные родинки, рекомендуется незамедлительно обратиться к специалисту для обследования. С этой информацией выступил врач-онколог-дерматолог Игорь Синельников, сообщает Газета. Ru.

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"Главная опасность рака кожи — меланомы — способность к раннему метастазированию, то есть распространению на другие ткани и органы. Если вовремя выявить рак, его легко вылечить. На ранних этапах меланома похожа на обычную родинку. Поэтому отслеживать состояние этих образований важно всем, особенно если их много, есть необычные родинки или родственники страдали раком кожи", — подсказал специалист.

По его словам, стоит насторожиться, если вы заметили асимметричные родинки, образования с неровными краями или неоднородным цветом, а также если появилась кровь. Размер родинки более 5 мм или её постоянный рост являются серьезными причинами для визита к дерматологу или онкологу.

Уточнения

Ро́динки (также невусы от лат. naevus — родимое пятно) — врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие.

