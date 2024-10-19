Диетолог рассказал о продуктах, которые увеличивают уровень холестерина

Диетолог Алексей Кабанов в интервью Lenta.ru отметил, что некоторые продукты могут значительно повышать уровень холестерина в крови. Среди них специалист выделил свинину, баранину и сладости.
По словам врача, такие мясные изделия, как колбасы и ветчина, а также жирные молочные продукты, особенно молоко способствуют росту холестерина. Вредно есть много жирного мяса — свинины и баранины.
Кабанов добавил, что недостаток в рационе продуктов с полезными ненасыщенными жирами, такими как рыба с омега-3, оливковое масло и грецкие орехи, может ухудшить ситуацию. Эти продукты стоит включить в меню.
Ранее врач-диетолог Галина Волкова из Одинцовской областной больницы предостерегла людей всех возрастов, особенно старше 40 лет, от употребления обработанной пищи. Она объяснила, что такая еда содержит много добавок и сахара, что вредно для здоровья.
Специалист также рекомендовала обращать внимание на белковую пищу, это поможет сохранить мышечную массу. Кроме того, она советует соблюдать норму потребления овощей и фруктов — около 500 граммов в день.
Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
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