Россиянам рассказали о первом незаметном признаке алкоголизма

Психиатр-нарколог Руслан Исаев отметил в интервью Lenta. ru, что потеря чувства меры — это первый сигнал о начале зависимости. Этот этап часто не замечают ни сам человек, ни его близкие.
С потерей чувства меры приходит увлечение количеством выпитого, появляется агрессия. После первой рюмки желание выпить возрастает. Также могут возникать небольшие провалы в памяти, известные как алкогольные палимпсесты. С течением времени такие пробелы становятся более заметными, объяснил врач.
Ранее диетолог Маргарита Королева упоминала, что алкоголь может привести к набору веса и потере мышечной массы. После его употребления часто возникает голод, и человек может съесть больше обычного.
Также и. о. декана факультета естественных наук Ирина Лялина посоветовала пить много жидкости и отдыхать, чтобы избавиться от похмелья. Хорошими вариантами являются простая вода без газа, рассол без уксуса и слабый сладкий чай с лимоном и мёдом.
Алкоголи́зм (от араб. الكحل [al-koḥl] — «порошкообразная сурьма»), также хрони́ческий алкоголи́зм, хрони́ческая алкого́льная интоксикация, этили́зм, алкогольная токсикомания — хроническое психическое прогредиентное заболевание, разновидность токсикомании, характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью от него.
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