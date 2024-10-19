Россиянам рассказали о первом незаметном признаке алкоголизма

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психиатр-нарколог Руслан Исаев отметил в интервью Lenta. ru, что потеря чувства меры — это первый сигнал о начале зависимости. Этот этап часто не замечают ни сам человек, ни его близкие.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), CC BY-SA 4.0

С потерей чувства меры приходит увлечение количеством выпитого, появляется агрессия. После первой рюмки желание выпить возрастает. Также могут возникать небольшие провалы в памяти, известные как алкогольные палимпсесты. С течением времени такие пробелы становятся более заметными, объяснил врач.

Ранее диетолог Маргарита Королева упоминала, что алкоголь может привести к набору веса и потере мышечной массы. После его употребления часто возникает голод, и человек может съесть больше обычного.

Также и. о. декана факультета естественных наук Ирина Лялина посоветовала пить много жидкости и отдыхать, чтобы избавиться от похмелья. Хорошими вариантами являются простая вода без газа, рассол без уксуса и слабый сладкий чай с лимоном и мёдом.

Уточнения

Алкоголи́зм (от араб. الكحل‎ [al-koḥl] — «порошкообразная сурьма»), также хрони́ческий алкоголи́зм, хрони́ческая алкого́льная интоксикация, этили́зм, алкогольная токсикомания — хроническое психическое прогредиентное заболевание, разновидность токсикомании, характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью от него.

