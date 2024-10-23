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Профессиональные советы по гигиене полости рта

Как правильно чистить зубы для безупречной улыбки
Здоровье

Здоровая и сияющая улыбка начинается с правильного ухода за полостью рта. Грамотная техника чистки зубов играет ключевую роль в профилактике налёта и кариеса. Современные подходы позволяют достичь отличных результатов при минимальных усилиях.

Как правильно чистить зубы для безупречной улыбки
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

Выбор зубной щетки

Качественная зубная щетка — главный инструмент в борьбе с налётом. Рекомендуется использовать щетку средней жесткости с закруглёнными щетинками, а её головка должна соответствовать размеру челюсти. Электрические щетки помогают более эффективно очищать труднодоступные места.

Техника чистки зубов

Правильная техника чистки зубов включает выметающие движения от десны к краю зуба. Внешние поверхности следует чистить круговыми движениями, внутренние — вертикальными, а жевательные — горизонтальными. Важно уделять процедуре минимум три минуты, равномерно распределяя внимание на все участки.

Зубная паста и дополнительные средства

Профессионалы рекомендуют пасты с фтором для укрепления эмали. Ополаскиватели усиливают эффект чистки, уничтожая бактерии в труднодоступных местах, а зубная нить помогает удалить налёт между зубами.

Частота и время чистки

Утренняя и вечерняя чистка зубов обязательны. Оптимально чистить зубы через 30 минут после еды. Если дневная чистка невозможна, её можно заменить полосканием рта после еды.

Типичные ошибки при чистке

Многие люди совершают ошибки, такие как слишком сильное нажатие на щетку или использование горизонтальных движений по всей поверхности зубов. Недостаточное время чистки и неправильное хранение щетки также снижают её эффективность.

Профилактика образования налёта

Регулярная гигиена полости рта — лучший способ предотвращения налёта. Сбалансированное питание, ограничение сладкого и кислого, отказ от курения способствуют здоровью зубов.

Профессиональная чистка

Рекомендуется посещать стоматолога для профессиональной чистки каждые шесть месяцев. Это помогает удалить твёрдые отложения, которые не убрать в домашних условиях. Процедура включает удаление зубного камня, полировку эмали и покрытие её защитными составами.

Особенности ухода за ортодонтическими конструкциями

Брекеты, виниры и коронки требуют особого подхода к гигиене. Специальные ершики помогают очищать пространство вокруг брекетов, а ирригатор удаляет остатки пищи из-под протезов.

Питание и гигиена

Правильное питание помогает укрепить зубную эмаль. Продукты, богатые кальцием, а также твёрдые овощи и фрукты естественным образом очищают зубы. Вода после еды помогает смыть остатки пищи и нейтрализовать кислоту.

Уточнения

Зубной налёт - скопление бактерий в виде плёнки, образующееся на зубах.

Зубна́я щётка - основной инструмент для удаления мягких отложений с поверхности зубов и дёсен.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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