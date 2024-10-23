Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политическая буря в Молдавии: экс-премьер требует пересмотра результатов выборов
Взвешанная политика: Путин заявил о стабильности экономик стран БРИКС
Путин предупредил о риске глобального кризиса из-за долговой нагрузки развитых стран
БРИКС стремится к миру: страны готовы содействовать урегулированию на Украине
Разочарование в Бонгондо: Спартак готов отпустить футболиста
Шикарное блюдо азиатской кухни — рис с яйцом и креветками
От мечты к реальности: как быстро накопить на автомобиль
Израильские ВВС нанесли авиаудары по городу Тир в Ливане
Ресурсы МИД РФ подверглись масштабной DDoS-атаке

Польза томатного сока для здоровья

Почему стоит начать пить томатный сок
2:57
Здоровье

Томатный сок богат на полезные вещества и серотонин, известный как "гормон счастья". Однако стоит учитывать, что в его составе также присутствуют лектины — вещества, которые не так хорошо усваиваются организмом, так как они могут присасываться к клеткам кишечника и разрушать их ткани. Тем не менее, учёные не нашли доказательств того, что это вызывает негативные последствия для здоровья.

Почему стоит начать пить томатный сок
Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures-14, PDM

Польза

Свежевыжатый томатный сок обладает значительно большим количеством полезных элементов по сравнению с промышленно обработанным. Этот напиток насыщен витаминами группы В, а также минералами, такими как калий, магний, фосфор, медь, цинк и железо.

Бета-каротин, который содержится в помидорах, является предшественником витамина А и придаёт томатам характерный красный цвет. Витамин B3 (никотиновая кислота) и антиоксиданты также играют важную роль в защите клеток от вредного воздействия. Особое внимание стоит уделить ликопину — нецикличному изомеру бета-каротина, который способствует профилактике рака и других серьёзных заболеваний.

Витамин К, содержащийся в томатах, полезен для свёртываемости крови и укрепления костей благодаря синтезу белков. Однако людям с нарушениями свёртываемости крови, такими как гемофилия, рекомендуется ограничить его потребление.

Для женщин томатный сок особенно полезен в рамках диеты, так как он низкокалорийный (всего 17 ккал на 100 мл), содержит много воды и даёт длительное чувство насыщения. Витамин B7 (биотин) улучшает усвоение белков, жиров и углеводов, способствует упругости кожи и улучшению цвета лица. Для мужчин сок полезен благодаря витамину B6, который способствует повышению либидо.

Хотя свежевыжатый сок является наилучшим вариантом, промышленные восстановленные соки, которые часто встречаются на полках магазинов, содержат меньше полезных веществ, так как они подвергаются многократной обработке и добавлению консервантов. Однако такие соки имеют более длительный срок хранения.

Полезная информация

Лучше всего выбирать томатные соки, произведённые летом или осенью, так как в них меньше консервантов по сравнению с зимними и весенними соками.

Вероятный вред

Передозировка томатного сока может вызвать такие проблемы, как гастрит, образование камней в почках (особенно при сочетании с продуктами, содержащими много крахмала и белка), изжогу, диарею и тошноту. Людям с диабетом рекомендуется ограничить употребление до 200 мл в день, так как томатный сок помогает регулировать уровень глюкозы.

Уточнения

Ликопин - каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза.
 

Томатный сок - сок, полученный из томатов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Обсудить
Сейчас читают
Названы страны, где не рады туристам из России
Правда ТВ
Названы страны, где не рады туристам из России Аудио 
Секреты выращивания орхидей: все нюансы, о которых нужно знать
Садоводство, цветоводство
Секреты выращивания орхидей: все нюансы, о которых нужно знать Аудио 
LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Авто
LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией Аудио 
Популярное
Десятки стран вывозят золото из американских и британских хранилищ

В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.

Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Танк Т-72Б3М. Современная интерпретация классики русского оружия Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Последние материалы
Американский режиссёр пригласил в кино Юру Борисова, не имея сценария
Простые и полезные продукты для детей: какие выбрать
Прожившего на станции скорой помощи 16 лет кота отстояли от «увольнения»
Диетолог из Башкирии развенчал интернет-мифы о правильном питании
Как избежать перегрева и поломок РКПП: основные рекомендации
Намеки от Запада: в Грузии растут опасения о подготовке государственного переворота после выборов
Очередной план: Зеленский требует новый план действий после провала предыдущего
Надежду Бабкину раскритиковали после очередного преображения: смешно и уродливо
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Следующий уровень: смертельная бактерия Vibrio vulnificus атакует Флориду после ураганов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.