Польза томатного сока для здоровья

Почему стоит начать пить томатный сок

2:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Томатный сок богат на полезные вещества и серотонин, известный как "гормон счастья". Однако стоит учитывать, что в его составе также присутствуют лектины — вещества, которые не так хорошо усваиваются организмом, так как они могут присасываться к клеткам кишечника и разрушать их ткани. Тем не менее, учёные не нашли доказательств того, что это вызывает негативные последствия для здоровья.

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Польза

Свежевыжатый томатный сок обладает значительно большим количеством полезных элементов по сравнению с промышленно обработанным. Этот напиток насыщен витаминами группы В, а также минералами, такими как калий, магний, фосфор, медь, цинк и железо.

Бета-каротин, который содержится в помидорах, является предшественником витамина А и придаёт томатам характерный красный цвет. Витамин B3 (никотиновая кислота) и антиоксиданты также играют важную роль в защите клеток от вредного воздействия. Особое внимание стоит уделить ликопину — нецикличному изомеру бета-каротина, который способствует профилактике рака и других серьёзных заболеваний.

Витамин К, содержащийся в томатах, полезен для свёртываемости крови и укрепления костей благодаря синтезу белков. Однако людям с нарушениями свёртываемости крови, такими как гемофилия, рекомендуется ограничить его потребление.

Для женщин томатный сок особенно полезен в рамках диеты, так как он низкокалорийный (всего 17 ккал на 100 мл), содержит много воды и даёт длительное чувство насыщения. Витамин B7 (биотин) улучшает усвоение белков, жиров и углеводов, способствует упругости кожи и улучшению цвета лица. Для мужчин сок полезен благодаря витамину B6, который способствует повышению либидо.

Хотя свежевыжатый сок является наилучшим вариантом, промышленные восстановленные соки, которые часто встречаются на полках магазинов, содержат меньше полезных веществ, так как они подвергаются многократной обработке и добавлению консервантов. Однако такие соки имеют более длительный срок хранения.

Полезная информация

Лучше всего выбирать томатные соки, произведённые летом или осенью, так как в них меньше консервантов по сравнению с зимними и весенними соками.

Вероятный вред

Передозировка томатного сока может вызвать такие проблемы, как гастрит, образование камней в почках (особенно при сочетании с продуктами, содержащими много крахмала и белка), изжогу, диарею и тошноту. Людям с диабетом рекомендуется ограничить употребление до 200 мл в день, так как томатный сок помогает регулировать уровень глюкозы.

Уточнения

Ликопин - каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза.





Томатный сок - сок, полученный из томатов.

