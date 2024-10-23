Жирная рыба и яйца: важные продукты для работы мозга

Как яйца и селедка помогают улучшить работу мозга

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Елена Чуракина порекомендовала включить в рацион яйца и жирную рыбу для улучшения работы мозга. По словам специалиста, омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в жирной рыбе, таких как скумбрия, нерка, селедка, сардины, кета и лосось, являются ключевыми компонентами клеточных мембран, в том числе и нейронов. Чтобы поддерживать здоровье мозга, стоит употреблять такую рыбу хотя бы два раза в неделю.

Фото: flickr.com by Глен Макларти, CC BY 2.0

Холин и витамины группы В, которые содержатся в яйцах, также играют важную роль в работе нервной системы и образовании новых клеток. Холин необходим для синтеза ацетилхолина — нейромедиатора, который помогает регулировать когнитивные функции. Витамины группы В участвуют в биохимических процессах, происходящих в клетках мозга.

Кроме того, Чуракина посоветовала употреблять продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, витамином Е и магнием, которые способствуют улучшению памяти, защите клеток мозга и восприятию информации. Эти вещества можно найти в орехах, особенно в грецких и миндале.

Также важен витамин Р, который участвует в липидном и кальциевом обмене, а также действует как антиоксидант. Витамин Р содержится в какао-бобах, поэтому употребление горького шоколада поможет поддержать работу мозга.

Эксперт добавила, что для поддержания здоровья мозга необходимо отказаться от курения и алкоголя, заниматься спортом не менее 150 минут в неделю и регулярно проходить профилактические медосмотры.

Уточнения

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты - входят в состав клеточных мембран и кровеносных сосудов, не синтезируются в нужных количествах в организме человека и являются одним из необходимых компонентов полноценного здорового питания.



Нейромедиа́торы - биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется передача электрохимического импульса от нервной клетки через синаптическое пространство между нейронами.

