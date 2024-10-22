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Как ограничение сахара может предотвратить инсульт и деменцию

Как злоупотребление сахаром влияет на мозг и сосуды
0:50
Здоровье

Исследователи из Германии пришли к выводу, что злоупотребление сахаром может серьёзно навредить мозгу. Эксперт Фридрих Эрбгурт заявил, что сахар способен разрушать мозг, но подчеркнул, что опасным он становится только при избыточном потреблении.

Как злоупотребление сахаром влияет на мозг и сосуды
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Высокий уровень сахара в крови вызывает повреждения сосудов головного мозга и образование бляшек на их стенках, что ухудшает кровоток и препятствует доставке полезных веществ к мозгу. Это может привести к таким серьёзным заболеваниям, как инсульт и сосудистая деменция.

Ещё один эксперт, Питер Берлит, отметил, что употребление сахара необходимо ограничивать, поскольку 40% случаев деменции и 90% инсультов можно предотвратить при отказе от чрезмерного потребления сахара.

 

Уточнения

Деме́нция - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков.

Инсу́льт - острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением неврологической симптоматики.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Генералов Роман
Специалист по вертеброневрологии, владеет методами мануальной и рефлексотерапии
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