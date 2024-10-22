Как ограничение сахара может предотвратить инсульт и деменцию

Как злоупотребление сахаром влияет на мозг и сосуды

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Германии пришли к выводу, что злоупотребление сахаром может серьёзно навредить мозгу. Эксперт Фридрих Эрбгурт заявил, что сахар способен разрушать мозг, но подчеркнул, что опасным он становится только при избыточном потреблении.

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Высокий уровень сахара в крови вызывает повреждения сосудов головного мозга и образование бляшек на их стенках, что ухудшает кровоток и препятствует доставке полезных веществ к мозгу. Это может привести к таким серьёзным заболеваниям, как инсульт и сосудистая деменция.

Ещё один эксперт, Питер Берлит, отметил, что употребление сахара необходимо ограничивать, поскольку 40% случаев деменции и 90% инсультов можно предотвратить при отказе от чрезмерного потребления сахара.

Уточнения

Деме́нция - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков.



Инсу́льт - острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением неврологической симптоматики.

