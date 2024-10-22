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Как тёплая ванна может облегчить симптомы простуды и улучшить сон

Тёплая ванна — простой способ улучшить сон
1:12
Здоровье

Терапевт Хира Патель утверждает, что тёплая ванна является эффективным способом для расслабления и улучшения качества сна. Она подчеркнула, что тёплая вода способствует снижению температуры тела, что подготавливает организм к быстрому засыпанию.

Тёплая ванна — простой способ улучшить сон
Фото: PxHere is licensed under CC0

Кроме того, теплая ванна помогает при простудных заболеваниях. По словам специалиста, горячая вода и паровая ингаляция облегчают заложенность носа, улучшая общее самочувствие.

Ранее сомнолог Анна Набока поделилась советами по борьбе с бессонницей. Она рекомендовала спать 7-9 часов в сутки, просыпаться в одно и то же время, заниматься спортом не позднее чем за 3 часа до сна и обеспечить тишину и спокойствие в спальне. Кроме того, не стоит ложиться спать на голодный желудок или пить на ночь много воды, кофе или алкоголь.

Факторы, такие как курение, дневной сон, прокручивание беспокойных мыслей и попытки заснуть во что бы то ни стало, также могут стать причиной бессонницы. Набока добавила, что для быстрого засыпания важно быть физически уставшим в меру.

Уточнения

Просту́да - клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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