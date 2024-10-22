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Как определить, что человек пьёт слишком много воды

Симптомы и последствия перегидрации, о которых стоит знать
1:25
Здоровье

Врач Сергей Межер поделился важной информацией в видеоролике, опубликованном в TikTok. Он рассказал, что цвет мочи может быть надёжным индикатором того, пьёт ли человек слишком много воды. По словам врача, проблема излишнего потребления жидкости частично связана с советами медиков. Когда пациенты приходят с жалобами, врач нередко рекомендует увеличить потребление воды, не выясняя, сколько жидкости человек уже пьёт. Однако переизбыток воды может нести серьёзную угрозу.

Симптомы и последствия перегидрации, о которых стоит знать
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Доктор отметил, что при избыточном потреблении воды уровень натрия в крови снижается, и это может привести к опасным последствиям. Когда уровень натрия достигает критической отметки, клетки начинают набухать, что вызывает головные боли, спутанность сознания, тошноту, судороги, а в тяжёлых случаях — кому или даже летальный исход.

Межер подчёркивает, что 2 литра воды в день вполне достаточно для поддержания водного баланса. Желтый цвет мочи является нормой, бледно-жёлтый оттенок указывает на правильный баланс воды, а отсутствие цвета может свидетельствовать о перегидрации. Если же моча тёмно-жёлтая, это признак обезвоживания. Важно сохранять баланс в употреблении жидкости, чтобы избежать как обезвоживания, так и перегидрации, заключил врач.

Уточнения

На́трий - химически активный щелочной металл серебристо-белого цвета.

Обезво́живание органи́зма - патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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