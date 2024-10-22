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Влияние перловки на синтез коллагена и здоровье кожи

Как перловка помогает продлить молодость кожи
1:21
Здоровье

Диетолог Равшан Садыков отметил, что перловка может помочь женщинам продлить молодость. В этом зерне содержится аминокислота лизин, которая необходима для синтеза коллагена — вещества, отвечающего за упругость и эластичность кожи. Как утверждает специалист, регулярное употребление продуктов, содержащих лизин, способствует увеличению выработки коллагена, что делает кожу более сияющей и замедляет появление морщин.

Как перловка помогает продлить молодость кожи
Фото: commons.wikimedia.org by Johann Jaritz, CC BY-SA 4.0

При этом сам коллаген напрямую не содержится в перловой каше, но она оказывает благоприятное воздействие на общее состояние организма, что косвенно способствует улучшению выработки этого важного белка. Такое комплексное воздействие помогает замедлить процессы старения и улучшить здоровье кожи.

Другой диетолог, Полина Журавлева, ранее делилась списком продуктов, которые могут замедлить старение кожи. Среди них — цитрусовые, гуава, шиповник, черная смородина, а также петрушка. В рацион также стоит включить растительные масла, сою, баранину, говядину, семена тыквы и подсолнечника, кукурузу. Помимо этого, полезными будут батат, орехи, морковь, помидоры, печень и жирные сорта рыбы.

Уточнения

Перло́вая крупа́ - вид ячменной крупы в форме гладких зёрен белого или слегка желтоватого цвета продолговатой или круглой формы, используемый в качестве основы для гарниров и каш, засыпки для супов, рагу.

Коллаге́н - гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма, её прочность и эластичность.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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