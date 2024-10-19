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Сердечная опасность: как плохие привычки после еды влияют на здоровье

1:33
Здоровье

Не рекомендуется употреблять кофе, а также зеленый или черный чай сразу после еды при наличии железодефицитной анемии, которая наблюдается все чаще у людей. Это связано с потенциальными рисками для здоровья, так как усвоение железа может существенно снизиться.

Сердечная опасность: как плохие привычки после еды влияют на здоровье
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Рекомендуется выпивать кофе за час до приема пищи. Оптимальное время для наслаждения кофе или чаем, если у вас диагностирована железодефицитная анемия, составляет примерно два-три часа после еды в промежутках между приемами пищи. Эти рекомендации озвучила в своем Telegram-канале врач-диетолог Лиза Афинская, сообщает "Российская газета".

Состояние, при котором в организме наблюдается снижение выработки гемоглобина, может негативно сказаться на иммунной системе. Игнорирование этой проблемы увеличивает риск осложнений, способных отразиться на функционировании сердца, что приводит к кислородному голоданию сердечной мышцы и нарушению её сократимости.

Диетолог Лиза Афинская подчеркивает, что при плохом усвоении железа не рекомендуется употреблять кофе и чай во время трапезы, ссылаясь на данные исследований. Однако запивать пищу обычной чистой водой вполне допустимо.

"Вода также поддерживает здоровую работу кишечника", — добавила специалист, уточнив, что это не препятствует активности ферментов и не разбавляет желудочный сок, якобы мешая пищеварению.

Уточнения

Анеми́я (греч. αναιμία; от греч. αν — приставка, означающая отрицание и греч. αἷμα — кровь), синоним — малокровие, — патологический клинико-гематологический синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови и характеризируется нарушением транспорта кислорода и развитием гипоксии.
 

Гемоглоби́н (от др.-греч. αἷμα «кровь» + лат. globus «шар») (Hb или Hgb) — сложный железосодержащий белок, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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