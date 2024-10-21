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Диетолог Чехонина рассказала, при каких заболеваниях противопоказан хлеб

1:39
Здоровье

При воспалительных заболеваниях органов пищеварения, таких как обострение язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, из рациона необходимо убрать все виды хлеба, за исключением белого хлеба из муки высшего сорта, который разрешается есть в подсушенном виде. Остальные сорта могут ухудшить состояние больного. На это обратила внимание врач-диетолог Клиники лечебного питания Федерального центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина.

Диетолог Чехонина рассказала, при каких заболеваниях противопоказан хлеб
Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY, CC BY-SA 3.0

Диетолог сообщила, что чёрный хлеб может быть вредным при повышенной кислотности желудка и частом употреблении может привести к обострению гастрита. Однако для здоровых людей чёрный хлеб безопасен.

Врач добавила, что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта чёрный хлеб исключается из рациона на время лечения и диетотерапии. После наступления ремиссии его можно постепенно вводить в небольших количествах, пишет Газета.Ru.

Чехонина также отметила, что употребление хлеба не связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабета или ожирения. Многие люди считают, что употребление большого количества хлеба может быть вредным для здоровья и повышать риск развития этих заболеваний. Однако прямая связь между хлебом и этими проблемами отсутствует, утверждает врач.

"Ожирение развивается из-за повышенной калорийности рациона, и к нему чаще всего приводит не сам по себе хлеб, а то, что мы на него кладем: масло, сыр или ветчина", — добавила Чехонина.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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