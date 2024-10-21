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Психиатр Абрамова не советует покупать пакеты анализов для выявления депрессии

1:35
Здоровье

Для того чтобы выявить депрессию, не обязательно сдавать анализы, так как их результаты могут быть в норме даже при наличии депрессивного состояния. В этом случае лучше обратиться к врачу-психиатру или психотерапевту, который сможет провести клинический осмотр и определить наличие депрессии. Так считает психиатр, психотерапевт Юлия Абрамова.

Психиатр Абрамова не советует покупать пакеты анализов для выявления депрессии
Фото: https://pixabay.com by pixabay user 422694 (Amousey), PDM

"Депрессивное состояние действительно влияет на уровень некоторых гормонов. Например, кортизола, дофамина, серотонина и других. Однако результаты анализов, определяющих гормоны, могут оставаться в пределах нормы даже при наличии депрессивного состояния", — сказала Абрамова.

Поэтому, чтобы диагностировать депрессию, вместо сдачи анализов разумнее будет проконсультироваться с психотерапевтом или психиатром, пишет Газета.Ru.

Врач объяснила, что при классической клинической картине депрессия проявляется снижением настроения, активности, замедлением движений и мышления, а также уменьшением удовольствия от жизни. Иногда депрессивное состояние может носить "маску" соматического (физического) заболевания, что затрудняет его диагностику. Только врач может правильно поставить диагноз и назначить эффективное лечение.

Перед консультацией со специалистом можно самостоятельно пройти тест на депрессию, например, тест на депрессию Бэка. Если результаты теста покажут наличие депрессии, следует обратиться к врачу.

Уточнения

Депре́ссия — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Захаров Александр
Ведет прием по вопросам решения и выхода из различных психологических проблем, работает с различными зависимостями, в том числе эмоциональной зависимостью
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