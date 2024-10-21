Эндокринолог Гаптыкаева рассказала, по каким причинам может возникать дефицит железа

Железо — важный минерал для поддержания жизни организма, как утверждает врач-эндокринолог, диетолог и эксперт компании SOLGAR Лира Гаптыкаева. Оно участвует в кроветворении, формировании запасов кислорода и его транспорте к клеткам. Без железа невозможен цикл Кребса, выработка аденозинтрифосфата и работа ферментов цитохрома Р450. Минерал также влияет на синтез гормонов щитовидной железы, иммунную систему и метаболизм.
Чаще всего дефицит железа наблюдается у женщин репродуктивного возраста. По словам врача, он может быть связан с:
Гаптыкаева отметила в беседе со "Спорт-Экспрессом", что хроническая потеря железа может быть связана с эндометриозом, миомой матки, полипами органов женской половой системы, эрозиями, полипами ЖКТ и воспалительными заболеваниями кишечника. Дефицит железа часто встречается у беременных женщин, увеличивая риск преждевременных родов, гипоксии и нарушения роста и развития плода.
Ферропатия (дефицит железа) — комплекс симптомов скрытого дефицита железа на фоне нормального уровня гемоглобина, характеризуется снижением содержания железа в тканевых депо и сыворотке крови.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.