Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Назван способ установить смартфон и видеорегистратор в машине, чтобы избежать штрафа
Как вырастить пышную пихту: от подготовки почвы до ухода
Александр Ревва устроил с женой фотосессию в стиле острых козырьков
Как колибри экономят энергию ночью
Время перемен: как стрижка может изменить ваш стиль
Учёные создали на вулкане площадку для зимовки бабочек-монархов
Развитие детского спорта в разных странах: от массовости до специализации
Врачи объяснили, почему осенью и зимой важно проветривать комнату
Знаменитые российские художники поддержали отдел новейших течений в Третьяковской галерее

Учёные подтвердили: занятия спортом помогают справиться с похмельем

1:10
Здоровье

Исследование, проведенное британскими учёными и опубликованное в научном журнале Addictive Behaviours, выявило интересную взаимосвязь между физической активностью и облегчением симптомов похмелья. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал Sciencealert.

Учёные подтвердили: занятия спортом помогают справиться с похмельем
Фото: pxhere

В рамках исследования учёные проанализировали данные 1676 студентов, как занимающихся спортом, так и не занимающихся им. Результаты показали, что с увеличением уровня физической активности у участников наблюдалось снижение частоты и интенсивности похмелья. Исследователи подчеркивают, что регулярные физические нагрузки способствуют повышению уровня эндорфинов в организме, что, в свою очередь, помогает уменьшить ощущение боли.

Кроме того, систематические занятия спортом способствуют улучшению метаболизма, что, в свою очередь, может облегчить процесс нейтрализации алкоголя и его выведения из организма. Также регулярные тренировки могут снизить дискомфорт, вызванный воспалительными реакциями после употребления спиртного.

 

Уточнения

Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Обсудить
Сейчас читают
В Польше обнаружили "пшеничный хомут" России для Африки
Экономика и бизнес
В Польше обнаружили "пшеничный хомут" России для Африки Аудио 
5 интересных фактов о денежном дереве
Садоводство, цветоводство
5 интересных фактов о денежном дереве Аудио 
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Еда и рецепты
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком Аудио 
Популярное
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать

От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.

Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Последние материалы
Учёные подтвердили: занятия спортом помогают справиться с похмельем
Назван способ установить смартфон и видеорегистратор в машине, чтобы избежать штрафа
Как вырастить пышную пихту: от подготовки почвы до ухода
Александр Ревва устроил с женой фотосессию в стиле острых козырьков
Как колибри экономят энергию ночью
Время перемен: как стрижка может изменить ваш стиль
Учёные создали на вулкане площадку для зимовки бабочек-монархов
Развитие детского спорта в разных странах: от массовости до специализации
Врачи объяснили, почему осенью и зимой важно проветривать комнату
Знаменитые российские художники поддержали отдел новейших течений в Третьяковской галерее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.