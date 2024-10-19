Учёные подтвердили: занятия спортом помогают справиться с похмельем

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведенное британскими учёными и опубликованное в научном журнале Addictive Behaviours, выявило интересную взаимосвязь между физической активностью и облегчением симптомов похмелья. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал Sciencealert.

Фото: pxhere

В рамках исследования учёные проанализировали данные 1676 студентов, как занимающихся спортом, так и не занимающихся им. Результаты показали, что с увеличением уровня физической активности у участников наблюдалось снижение частоты и интенсивности похмелья. Исследователи подчеркивают, что регулярные физические нагрузки способствуют повышению уровня эндорфинов в организме, что, в свою очередь, помогает уменьшить ощущение боли.

Кроме того, систематические занятия спортом способствуют улучшению метаболизма, что, в свою очередь, может облегчить процесс нейтрализации алкоголя и его выведения из организма. Также регулярные тренировки могут снизить дискомфорт, вызванный воспалительными реакциями после употребления спиртного.

Уточнения

Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

