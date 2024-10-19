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Учёные разработали вакцину против рака

1:13
Здоровье

Команда учёных из Колумбии создала новую вакцину для борьбы с раком. Они утверждают, что это лекарство имеет индивидуальный подход, который помогает атаковать как опухоли, так и их метастазы, что может снизить риск повторного возникновения болезни.

Учёные разработали вакцину против рака
Фото: freepik

Тесты на мышах показали, что вакцина активирует множество иммунных клеток и эффективно тормозит рост первичных и метастатических опухолей, таких как меланома и кишечные опухоли, а также предотвращает рецидив, — сообщает Колумбийский университет. Вакцина использует модифицированные бактерии, которые обучают иммунные клетки распознавать и уничтожать только раковые клетки, не затрагивая здоровые. Это помогает иммунной системе лучше справляться с заболеванием.

Ранее микробиолог Александр Гинцбург сообщил, что пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких станут первыми, кто пройдет испытания новой вакцины в клинических исследованиях. Он отметил, что работать с меланомой проще, так как она хорошо видна на поверхности, и добавил, что в будущем планируется тестирование вакцины и для других видов рака.

 

Уточнения

Злока́чественная о́пухоль - опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли) делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её "злокачественной".

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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