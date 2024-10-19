Секреты долголетия: пять продуктов от врача Янга, которые замедляют старение

Субпродукты, темно-зеленые листовые овощи, цитрусовые, орехи и рыба — это те продукты, которые стоит добавить в свое меню после 40 лет. Об этом заявила эндокринолог Екатерина Янг, сообщает "Российская газета".

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По мнению врача, важно, чтобы каждая калория, попадающая в организм, была максимально полезной. Такой подход способствует поддержанию гормонального баланса, замедляет процесс старения, повышает уровень энергии и снижает риск заболеваний Первое место в списке занимают субпродукты, пишет врач в своем Telegram-канале.

"Особенно печень и говяжье сердце. Они содержат необходимый для восстановления клеток, мышц и долгого насыщения белок", — объяснила Екатерина Янг.

Кроме того, такая пища насыщает организм гемовым железом и витаминами группы B. В ней содержится триптофан, способствующий качественному сну, а также коллаген, необходимый для здоровья кожи, слизистых оболочек, костей и сосудов. Врач также отметила темнолистовую зелень как богатый источник витамина C и антиоксидантов.

Для поддержки мозговой активности и предотвращения избытка эстрогенов полезны омега-3 жирные кислоты, которые можно легко получить из жирной рыбы.

Екатерина Янг рекомендует уделить внимание цитрусовым. Они способствуют "подкислению" пищевого комка, что улучшает усвоение белков. Кроме того, апельсины и мандарины помогают справиться с отечностью. Орехи являются ценным источником жиров, витамина E, кальция и триптофана.

"Содержащийся в продукте витамин В2 критически важен для превращения пищи в энергию", — добавила врач.

Уточнения

Желе́зо (химический символ — Fe, от лат. Ferrum) — химический элемент 8-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы восьмой группы, VIIIB) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 26.





Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

