Врач Кабанов: два продукта, которые значительно увеличивают уровень холестерина

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Алексей Кабанов окрашивал ряд продуктов, способствуя повышению уровня холестерина, уделяя особое внимание свинине и баранину. Эти виды мяса содержат избыточное количество насыщенных жиров. К этой категории также относятся колбасы, ветчина и молочные продукты с высоким содержанием жира. Об этом сообщает "Российская газета".

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"Чрезмерное употребление жирных сортов мяса — свинины, баранины — особенно повышает вредный холестерин", — заявил специалист.

Во второй категории, на которую обращает внимание врач, относятся продукты с добавленным сахаром. Он посоветовал уменьшить потребление сахара и отдавать предпочтение продуктам с сахарозаменителями, чтобы избежать повышения уровня холестерина. Кроме того, недостаток в рационе пищи, богатой омегой-3, также может способствовать повышению уровня холестерина в крови. Алексей Кабанов включил в меню жирную рыбу, оливковое масло и грецкие орехи, об этом он сказал в интервью "Ленте.ру".

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

