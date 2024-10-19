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Врач Кабанов: два продукта, которые значительно увеличивают уровень холестерина

1:08
Здоровье

Врач-диетолог Алексей Кабанов окрашивал ряд продуктов, способствуя повышению уровня холестерина, уделяя особое внимание свинине и баранину. Эти виды мяса содержат избыточное количество насыщенных жиров. К этой категории также относятся колбасы, ветчина и молочные продукты с высоким содержанием жира. Об этом сообщает "Российская газета".

Врач Кабанов: два продукта, которые значительно увеличивают уровень холестерина
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

"Чрезмерное употребление жирных сортов мяса — свинины, баранины — особенно повышает вредный холестерин", — заявил специалист.

Во второй категории, на которую обращает внимание врач, относятся продукты с добавленным сахаром. Он посоветовал уменьшить потребление сахара и отдавать предпочтение продуктам с сахарозаменителями, чтобы избежать повышения уровня холестерина. Кроме того, недостаток в рационе пищи, богатой омегой-3, также может способствовать повышению уровня холестерина в крови. Алексей Кабанов включил в меню жирную рыбу, оливковое масло и грецкие орехи, об этом он сказал в интервью "Ленте.ру".

 

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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