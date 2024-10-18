Реаниматолог рассказал про феномен клинической смерти

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог-реаниматолог Александр Патрикеев объяснил что такое клиническую смерть в научном смысле этого понятия.

Фото: Pixabay by JamesRein, PDM

Специалист рассказал, что во время клинической смерти прекращается кровообращение, поэтому клетки организма перестают получать кислород и начинают погибать. При этом мозг продолжает функционировать.

Ранее нейробиолог рассказал, что происходит после клинической смерти.

"Мышечные клетки дольше могут находиться в состоянии недостатка кислорода. Клетки сердца, например, могут продержаться 15-20 минут, прежде чем погибнуть, а ткани головного мозга наиболее чувствительные, они требуют гораздо больше кислорода," — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".

Медик отметил, что при наступлении клинической смерти человека можно реанимировать. Если этого не сделать, то наступит биологическая смерть.

Уточнения

Клини́ческая смерть — терминальное состояние организма, при котором отсутствуют дыхание и сердцебиение, угасают функции нервной системы, но сохраняются обменные процессы в тканях и возможно восстановление жизненных функций.

