Реаниматолог рассказал про феномен клинической смерти

Кардиолог-реаниматолог Александр Патрикеев объяснил что такое клиническую смерть в научном смысле этого понятия.
Специалист рассказал, что во время клинической смерти прекращается кровообращение, поэтому клетки организма перестают получать кислород и начинают погибать. При этом мозг продолжает функционировать.
Ранее нейробиолог рассказал, что происходит после клинической смерти.
"Мышечные клетки дольше могут находиться в состоянии недостатка кислорода. Клетки сердца, например, могут продержаться 15-20 минут, прежде чем погибнуть, а ткани головного мозга наиболее чувствительные, они требуют гораздо больше кислорода," — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".
Медик отметил, что при наступлении клинической смерти человека можно реанимировать. Если этого не сделать, то наступит биологическая смерть.
Клини́ческая смерть — терминальное состояние организма, при котором отсутствуют дыхание и сердцебиение, угасают функции нервной системы, но сохраняются обменные процессы в тканях и возможно восстановление жизненных функций.
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