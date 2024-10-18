Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Предотвратите гибель клубники: действенные способы защиты от холодов
Учёные отправят на МКС биореактор для выращивания органов
Когда нельзя делать ультразвуковую чистку: дерматолог объясняет
Редкий динозавр из мелового периода найден в Южной Америке
Экономическая сила БРИКС растёт благодаря взаимодействию с Африкой
Как быстро и выгодно продать автомобиль
Подготовка теплицы к зиме: 6 ключевых шагов, которые нельзя упустить
Кабачково-баклажанная икра по-восточному: особенности приготовления и традиционный рецепт
Андрей Рублев поставил рекорд десятилетия

Реаниматолог рассказал про феномен клинической смерти

0:58
Здоровье

Кардиолог-реаниматолог Александр Патрикеев объяснил что такое клиническую смерть в научном смысле этого понятия.

Реаниматолог рассказал про феномен клинической смерти
Фото: Pixabay by JamesRein, PDM

Специалист рассказал, что во время клинической смерти прекращается кровообращение, поэтому клетки организма перестают получать кислород и начинают погибать. При этом мозг продолжает функционировать.

Ранее нейробиолог рассказал, что происходит после клинической смерти.

"Мышечные клетки дольше могут находиться в состоянии недостатка кислорода. Клетки сердца, например, могут продержаться 15-20 минут, прежде чем погибнуть, а ткани головного мозга наиболее чувствительные, они требуют гораздо больше кислорода," — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".

Медик отметил, что при наступлении клинической смерти человека можно реанимировать. Если этого не сделать, то наступит биологическая смерть.

Уточнения

Клини́ческая смерть — терминальное состояние организма, при котором отсутствуют дыхание и сердцебиение, угасают функции нервной системы, но сохраняются обменные процессы в тканях и возможно восстановление жизненных функций.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Обсудить
Сейчас читают
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Садоводство, цветоводство
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся Аудио 
Защитите дачу от слизней: важные осенние мероприятия для успешной перезимовки участка
Советы
Защитите дачу от слизней: важные осенние мероприятия для успешной перезимовки участка Аудио 
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Садоводство, цветоводство
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне Аудио 
Популярное
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали

Жареная овсянка с яйцом — необычный и интересный рецепт завтрака. Это полноценное и сытное блюдо, которое прекрасно сочетается со свежими овощами.

Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Самолёт Ан-26. Легендарный универсальный транспортник советской закалки Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
ВС РФ прорвали фронт и вошли в Часов Яр с юга. Безукоризненно работает тактика Герасимова
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Последние материалы
Когда нельзя делать ультразвуковую чистку: дерматолог объясняет
Редкий динозавр из мелового периода найден в Южной Америке
Экономическая сила БРИКС растёт благодаря взаимодействию с Африкой
Реаниматолог рассказал про феномен клинической смерти
Как быстро и выгодно продать автомобиль
Подготовка теплицы к зиме: 6 ключевых шагов, которые нельзя упустить
Кабачково-баклажанная икра по-восточному: особенности приготовления и традиционный рецепт
Андрей Рублев поставил рекорд десятилетия
В МЧС наградили шестиклассников за спасение щенков из реки
Как сделать укладку, которая продержится весь день: советы эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.