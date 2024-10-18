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Гештальт-терапия или КПТ: какого психолога выбрать?

3:22
Здоровье

В эксклюзивном интервью с психологом и арт-терапевтом Марией Худаймуратовой Pravda.Ru обсудила, как правильно выбрать направление терапии и когда стоит обратиться к специалисту.

Гештальт-терапия или КПТ: какого психолога выбрать?
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, CC BY-SA 4.0

Мария отметила, что выбор между гештальт-терапией и когнитивно-поведенческой терапией зависит от индивидуального запроса клиента. Важно понимать, что у каждого человека свои потребности и уровень готовности. Иногда стоит сначала поиграть в информационную игру, чтобы разобраться в своих чувствах, — объяснила она.

По мнению психолога, в условиях мегаполиса обращаться к специалисту нужно периодически всем. Некоторые могут справляться самостоятельно с помощью медитации или йоги, но иногда просто необходимо высказать свои переживания вслух, — добавила Худаймуратова.

Когда же стоит насторожиться и обратиться за помощью? Потеря близкого, расставание, изменение жизненных обстоятельств — всё это кризисные моменты, которые требуют внимания специалиста, — подчеркнула она.

Для детей и подростков существуют свои методы работы, такие как "сказкотерапия" и "игротерапия", которые помогают в решении их уникальных проблем.

Таким образом, важно помнить: обращение к психологу — это не признак слабости, а шаг к пониманию себя и улучшению качества жизни.

Семейный психолог Дарья Блинова отметила, что выбор подхода зависит от индивидуальных потребностей клиента. При хорошей работе терапевта и клиента обе методики могут быть эффективными. Это как выбор между "Айфоном" и "Андроидом" — у каждого свои предпочтения, — пояснила специалист.

Однако, по словам психолога, гештальт-терапия не получила широкого признания в некоторых странах из-за недостаточной научной базы. В отличие от неё, КПТ имеет обширные доказательства своей эффективности и множество ответвлений, что делает её более популярной на рынке услуг.

Когда же стоит обращаться к психологу? Если вы чувствуете, что не справляетесь с состоянием, и ваши попытки улучшить его не приносят результата, это важный сигнал, — подчеркнула Блинова. Она также отметила, что частые психосоматические симптомы, нарушения сна и питания могут быть поводом для обращения к специалисту.

Дарья рекомендует изучить различные подходы и посоветоваться с близкими или врачами перед выбором терапевта. "Важно ориентироваться на свои ощущения и интуицию", — добавила она.

Когда речь идет о психологии для молодёжи, важно понимать, что существуют специализированные направления. Психологи, работающие с подростками, часто имеют психолого-педагогическое образование и используют различные практики, такие как арт-терапия и работа через метафору.

В подростковом возрасте особенно показаны методы ДПД-терапии и когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), — отметил специалист. Эти подходы доказали свою эффективность в работе с повышенными проявлениями тревоги и депрессии.

Психолог подчеркнула, что выбор специалиста — это ключевой момент. Важно ориентироваться на квалификацию терапевта и его специализацию.

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή «душа»; λόγος «учение») — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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