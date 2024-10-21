Сосиски и сладкие хлопья связаны с повышенным риском онкологии

Ультрапереработанные продукты могут вызвать рак

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ультрапереработанные продукты, такие как сосиски, сладкие хлопья, фруктовые йогурты с подсластителями и белый хлеб, могут увеличивать риск развития злокачественных опухолей.

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В ходе недавних исследований британские специалисты установили связь между потреблением ультрапереработанной пищи, особенно на завтрак, и повышенной вероятностью возникновения онкологических заболеваний. Исследование охватило более 450 тысяч взрослых, за образом жизни и рационом которых наблюдали на протяжении 14 лет.

Результаты показали, что люди, регулярно употребляющие большое количество ультрапереработанных продуктов, сталкивались с повышенным риском развития опухолей в ротовой полости и горле. Эксперт Ф. Моралес-Бернштейн отметила, что это связано с высоким содержанием добавок в таких продуктах, а также с их влиянием на ожирение, которое само по себе является фактором риска развития злокачественных новообразований.

Уточнения

Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.





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