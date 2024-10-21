Средства для личной гигиены могут формировать вредные частицы

Средства личной гигиены, такие как дезодоранты, кремы для рук, парфюмы и сухие шампуни, могут оставлять частицы в лёгких человека. Эти продукты содержат около 200 летучих органических соединений, которые вступают в реакцию с озоном в воздухе, образуя потенциально опасные химические вещества.
Новообразованные соединения могут ежедневно проникать в лёгкие, оказывая неизвестное воздействие на здоровье дыхательной системы. Некоторые из этих молекул могут нуклиироваться, то есть формировать новые частицы, которые способны коагулировать в ультрадисперсные частицы большего размера. Эти частицы оседают в лёгких, что может приводить к негативным последствиям.
Хотя пока нет точных данных о том, как именно эти загрязнители влияют на здоровье, но предполагается, что их воздействие может быть гораздо вреднее, чем считалось ранее. Особенно это касается средств, которые наносятся близко к зоне дыхания. Средства личной гигиены содержат множество химических соединений, включая монотерпены, ацетальдегиды, силоксаны, спирты и алканы. Крайне необходимо проведение дальнейших токсикологических исследований в этой области.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.