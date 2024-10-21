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Средства для личной гигиены могут формировать вредные частицы

Средства личной гигиены могут негативно влиять на дыхательную систему
1:19
Здоровье

Средства личной гигиены, такие как дезодоранты, кремы для рук, парфюмы и сухие шампуни, могут оставлять частицы в лёгких человека. Эти продукты содержат около 200 летучих органических соединений, которые вступают в реакцию с озоном в воздухе, образуя потенциально опасные химические вещества.

Средства личной гигиены могут негативно влиять на дыхательную систему
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

Новообразованные соединения могут ежедневно проникать в лёгкие, оказывая неизвестное воздействие на здоровье дыхательной системы. Некоторые из этих молекул могут нуклиироваться, то есть формировать новые частицы, которые способны коагулировать в ультрадисперсные частицы большего размера. Эти частицы оседают в лёгких, что может приводить к негативным последствиям.

Хотя пока нет точных данных о том, как именно эти загрязнители влияют на здоровье, но предполагается, что их воздействие может быть гораздо вреднее, чем считалось ранее. Особенно это касается средств, которые наносятся близко к зоне дыхания. Средства личной гигиены содержат множество химических соединений, включая монотерпены, ацетальдегиды, силоксаны, спирты и алканы. Крайне необходимо проведение дальнейших токсикологических исследований в этой области.

Автор Дмитрий Тезнев
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