Как компрессионные чулки помогают избежать отёков и тромбоза в полёте

Как компрессионный трикотаж помогает избежать тромбоза в полёте

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Длительные авиаперелёты могут привести к образованию тромбов, которые препятствуют нормальному кровообращению, особенно в ногах. Чтобы избежать этого, врачи рекомендуют использовать компрессионные чулки, которые следует надевать перед посадкой в самолёт.

Фото: flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

Известно, что перелёты продолжительностью более четырёх часов существенно повышают риск тромбообразования. На большой высоте сосуды подвергаются дополнительной нагрузке из-за перепадов атмосферного давления, сухого воздуха и работы кондиционеров. Ноги особенно подвержены дискомфорту во время таких путешествий.

Компрессионные чулки помогают защитить вены и уменьшить риск тромбоза глубоких вен при длительных перелётах. В 2016 году в журнале Cochrane были опубликованы результаты исследования, согласно которому пассажиры, использующие компрессионные чулки, реже сталкивались с тромбозом глубоких вен. Это исследование, включающее 9 испытаний и 2637 добровольцев, также показало, что чулки значительно снижают отёчность ног.

Тем не менее, врачи считают, что использование компрессионного трикотажа необязательно при коротких перелётах.

Уточнения

Тромб - прижизненный свёрток крови в просвете кровеносного сосуда или в полости сердца, образующийся в результате активации системы свертывания крови и возникающий в ответ на повреждение сосуда.



Трикота́ж - вязаный текстильный материал или готовое изделие из трикотажного полотна, а также цельновязаное изделие, структура которого представляет соединённые между собой петли, в отличие от ткани.

