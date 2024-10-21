Как компрессионные чулки помогают избежать отёков и тромбоза в полёте

Длительные авиаперелёты могут привести к образованию тромбов, которые препятствуют нормальному кровообращению, особенно в ногах. Чтобы избежать этого, врачи рекомендуют использовать компрессионные чулки, которые следует надевать перед посадкой в самолёт.
Известно, что перелёты продолжительностью более четырёх часов существенно повышают риск тромбообразования. На большой высоте сосуды подвергаются дополнительной нагрузке из-за перепадов атмосферного давления, сухого воздуха и работы кондиционеров. Ноги особенно подвержены дискомфорту во время таких путешествий.
Компрессионные чулки помогают защитить вены и уменьшить риск тромбоза глубоких вен при длительных перелётах. В 2016 году в журнале Cochrane были опубликованы результаты исследования, согласно которому пассажиры, использующие компрессионные чулки, реже сталкивались с тромбозом глубоких вен. Это исследование, включающее 9 испытаний и 2637 добровольцев, также показало, что чулки значительно снижают отёчность ног.
Тем не менее, врачи считают, что использование компрессионного трикотажа необязательно при коротких перелётах.
Тромб - прижизненный свёрток крови в просвете кровеносного сосуда или в полости сердца, образующийся в результате активации системы свертывания крови и возникающий в ответ на повреждение сосуда.
Трикота́ж - вязаный текстильный материал или готовое изделие из трикотажного полотна, а также цельновязаное изделие, структура которого представляет соединённые между собой петли, в отличие от ткани.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.