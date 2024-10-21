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В чём польза 20 граммов горького шоколада каждый день

Ежедневное употребление горького шоколада снижает риск диабета и рака
1:04
Здоровье

Горький шоколад может быть полезен для здоровья, о чём сообщил британский диетолог Т. Спектор. По его словам, ежедневное употребление этого продукта способствует защите организма от диабета, рака кишечника и других заболеваний.

Ежедневное употребление горького шоколада снижает риск диабета и рака
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, CC BY-SA 3.0

Диетолог отметил, что всего 20 граммов горького шоколада (с содержанием какао не менее 70 %) содержат столько же клетчатки, сколько ломтик цельнозернового хлеба. Клетчатка помогает улучшить пищеварение и защищает организм от таких заболеваний, как диабет II типа, инсульт и рак кишечника.

Кроме того, какао-бобы, входящие в состав горького шоколада, богаты полифенолами — органическими соединениями, обладающими антиоксидантным эффектом. Эти вещества способствуют нормализации артериального давления, стимулируют кровообращение и поддерживают здоровье сердца и сосудов.

Рекомендуется ежедневно съедать по 20 граммов горького шоколада для укрепления здоровья.

Уточнения

Шокола́д - кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
 

А̀нтиоксида́нты - вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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