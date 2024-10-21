Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пермский кот Крошик похудел уже на три килограмма
В США призвали усилить санкции против нефтесервисной отрасли России
Не более 3 минут: в аэропорту Новой Зеландии ввели лимит на прощальные объятия
Углеводы спасли человечество: почему мы не можем отказаться от сладкого и мучного
Спасите свои яблони этой зимой: эффективная защита для саженцев
Месси позади: Акинфеев достиг нового рубежа по матчам за один клуб
Можно ли собакам есть груши: ответ ветеринаров
Плюсы и минусы картриджных масляных фильтров: мнение экспертов
Ведомости сообщили о увеличении объема госзакупок iPhone

Длительный сон по выходным связан с улучшением ментального здоровья

Длительный сон по выходным: как он спасает от депрессии
0:52
Здоровье

Длительный сон по выходным положительно влияет на эмоциональное состояние и снижает вероятность развития депрессивных расстройств, сообщил онколог Л. Доронин. В исследовании, в котором приняли участие 8 тысяч добровольцев, была установлена связь между продолжительным сном по выходным и улучшением ментального здоровья.

Длительный сон по выходным: как он спасает от депрессии
Фото: annakosali.com by Anna Kosali, CC BY-SA 3.0

По словам экспертов, положительный эффект особенно заметен у мужчин, лиц до 65 лет, а также у тех, кто не высыпается в будние дни. Доктор Доронин отметил, что у людей, которые спали дольше в выходные, эмоциональное состояние было значительно лучше. У испытуемых, спавших на 1-2 часа больше своего обычного режима, на 38-46 % реже наблюдались признаки депрессивных расстройств.

Уточнения

Психи́ческое здоро́вье — это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.
 

Депре́ссия — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
Обсудить
Сейчас читают
ВСУ угрожают своему командованию оставить позиции на Харьковском направлении
Правда ТВ
ВСУ угрожают своему командованию оставить позиции на Харьковском направлении Аудио 
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Еда и рецепты
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали Аудио 
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Еда и рецепты
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
МВФ, стратеги и ООН высчитали дату конца СВО и поражения Украины Олег Володин Россия — спортивная держава. В Уфе завершился форум уверенности Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны Любовь Степушова
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Последние материалы
МВФ, стратеги и ООН высчитали дату конца СВО и поражения Украины
Ограничения на организацию туров из России в Иорданию отменены
Россия — спортивная держава. В Уфе завершился форум уверенности
Гастроэнтеролог Сухорукова: какие популярные супы могут вредить вашему желудку
Разведка США вспомнила о превращении Украины в конвейер чёрных трансплантаций
Чего не стоит делать с компостом осенью
Вечерний образ: как создать эффектный образ для торжества
Как приготовить вкуснейшую пасту с соусом песто: быстрый рецепт
Краснодарский край возглавил топ-5 популярных у туристов регионов зимой
Синоптики предупредили москвичей о похолодании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.