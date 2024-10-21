Длительный сон по выходным связан с улучшением ментального здоровья

Длительный сон по выходным: как он спасает от депрессии

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Длительный сон по выходным положительно влияет на эмоциональное состояние и снижает вероятность развития депрессивных расстройств, сообщил онколог Л. Доронин. В исследовании, в котором приняли участие 8 тысяч добровольцев, была установлена связь между продолжительным сном по выходным и улучшением ментального здоровья.

Фото: annakosali.com by Anna Kosali, CC BY-SA 3.0

По словам экспертов, положительный эффект особенно заметен у мужчин, лиц до 65 лет, а также у тех, кто не высыпается в будние дни. Доктор Доронин отметил, что у людей, которые спали дольше в выходные, эмоциональное состояние было значительно лучше. У испытуемых, спавших на 1-2 часа больше своего обычного режима, на 38-46 % реже наблюдались признаки депрессивных расстройств.

Уточнения

Психи́ческое здоро́вье — это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.





Депре́ссия — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие.

