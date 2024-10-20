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Какие напитки ухудшают состояние при варикозе

Три напитка, которые могут усугубить варикоз
Здоровье

Варикозное расширение вен — распространённое заболевание, которое, хотя и не представляет смертельной угрозы, может значительно ухудшить качество жизни. Одним из факторов, способных усугубить состояние при варикозе, являются определённые напитки, замедляющие кровоток. Национальная служба здравоохранения Великобритании выделила три вида напитков, которые могут усугубить симптомы варикоза.

Три напитка, которые могут усугубить варикоз
Фото: flickr.com by Patrick Kennedy, CC BY 2.0

Первый и самый известный из них — алкоголь. Чрезмерное употребление спиртных напитков способствует развитию сосудистых звёздочек и варикоза. По мнению американских учёных, спирт разрушает коллаген в стенках вен, что приводит к потере их эластичности и появлению венозной сетки.

Кофеиносодержащие напитки, такие как кофе и энергетики, также могут усугублять варикоз. Эти напитки способствуют расширению сосудов и задержке жидкости в организме, что отрицательно сказывается на состоянии вен.

Ещё один опасный для вен напиток — это напитки с высоким содержанием подсластителей. Чрезмерное потребление сахара растягивает стенки сосудов. Хотя нормализация уровня сахара в крови может вернуть вены к исходному состоянию, со временем сосуды теряют свою эластичность и повреждаются, что ухудшает циркуляцию крови и может способствовать развитию варикоза.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки - напитки, содержащие этиловый спирт.
 

Кофеи́н - алкалоид пуринового ряда, является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
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