Зачем важно мыть фрукты: рекомендации по защите от вируса Марбург

Немытые фрукты могут быть опасны из-за вируса Марбург

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Инфекционист С. Вознесенский сообщил, что существует риск заражения вирусом Марбург при употреблении немытых фруктов и овощей, таких как бананы. Несмотря на то, что перед поступлением на прилавки продукция проходит строгий санитарный контроль, что помогает выявить вирусы и микроорганизмы, врач всё же советует тщательно мыть все плоды, купленные в магазинах, с использованием мыла и воды. Это поможет минимизировать риск заражения, если вирусы присутствуют на кожуре фруктов.

Фото: unsplash.com by Brooke Cagle brookecagle, PDM

Доктор подчеркнул, что вирус Марбург передаётся не только через продукты. Он может распространяться при контакте с заражённым человеком или животным. При этом заразиться воздушно-капельным путём могут люди с ослабленным иммунитетом, которые находились в тесном контакте с инфицированными.

Уточнения

Инфе́кция — заражение живого организма инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

