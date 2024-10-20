Сбитень и фитонциды: народные рецепты помогают при простуде

Осенний период нередко становится испытанием для организма, когда иммунитет ослабевает из-за похолодания, частых дождей и сокращения светового дня. Чтобы поддержать здоровье в это время, иммунолог В. Болибок в интервью Общественному телевидению России поделился рекомендациями по народным средствам, которые могут помочь при простуде.
Одним из главных помощников в борьбе с простудой, по словам врача, являются апельсины и лимоны. Эти фрукты богаты витаминами, особенно витамином С, который укрепляет иммунную систему. Однако стоит учитывать, что людям с аллергией на цитрусовые их употребление не рекомендуется.
Другим эффективным средством, по словам специалиста, является сбитень — горячий напиток на основе мёда, специй и трав. Часто в него добавляют лавровый лист, зверобой, имбирь, мяту и шалфей. Этот напиток согревает организм и улучшает кровообращение в носоглотке, помогая бороться с симптомами простуды.
Также не стоит забывать о фитонцидах, содержащихся в луке и чесноке. Эти вещества обладают антибактериальными свойствами и помогают замедлить рост патогенных микроорганизмов.
Важным элементом лечения является обильное питьё. Вода помогает организму быстрее выводить вирусы. Однако людям с заболеваниями почек и другими хроническими недугами следует быть осторожными с количеством потребляемой жидкости.
Несмотря на пользу народных средств, врач подчёркивает, что вакцинация остаётся наиболее эффективным способом профилактики простудных заболеваний. Даже если человек заболеет, прививка поможет перенести болезнь в более лёгкой форме.
Сби́тень — старинный русский, белорусский и украинский горячий напиток, сваренный из мёда, пряностей и трав.
Аскорби́новая кислота́ - является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.
Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.