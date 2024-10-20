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Сбитень и фитонциды: народные рецепты помогают при простуде

Народные средства против простуды
1:50
Здоровье

Осенний период нередко становится испытанием для организма, когда иммунитет ослабевает из-за похолодания, частых дождей и сокращения светового дня. Чтобы поддержать здоровье в это время, иммунолог В. Болибок в интервью Общественному телевидению России поделился рекомендациями по народным средствам, которые могут помочь при простуде.

Народные средства против простуды
Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С.1993 is licensed under Creative Commons

Одним из главных помощников в борьбе с простудой, по словам врача, являются апельсины и лимоны. Эти фрукты богаты витаминами, особенно витамином С, который укрепляет иммунную систему. Однако стоит учитывать, что людям с аллергией на цитрусовые их употребление не рекомендуется.

Другим эффективным средством, по словам специалиста, является сбитень — горячий напиток на основе мёда, специй и трав. Часто в него добавляют лавровый лист, зверобой, имбирь, мяту и шалфей. Этот напиток согревает организм и улучшает кровообращение в носоглотке, помогая бороться с симптомами простуды.

Также не стоит забывать о фитонцидах, содержащихся в луке и чесноке. Эти вещества обладают антибактериальными свойствами и помогают замедлить рост патогенных микроорганизмов.

Важным элементом лечения является обильное питьё. Вода помогает организму быстрее выводить вирусы. Однако людям с заболеваниями почек и другими хроническими недугами следует быть осторожными с количеством потребляемой жидкости.

Несмотря на пользу народных средств, врач подчёркивает, что вакцинация остаётся наиболее эффективным способом профилактики простудных заболеваний. Даже если человек заболеет, прививка поможет перенести болезнь в более лёгкой форме.

Уточнения

Сби́тень — старинный русский, белорусский и украинский горячий напиток, сваренный из мёда, пряностей и трав.

Аскорби́новая кислота́ - является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.

Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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