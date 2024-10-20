Сбитень и фитонциды: народные рецепты помогают при простуде

Народные средства против простуды

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осенний период нередко становится испытанием для организма, когда иммунитет ослабевает из-за похолодания, частых дождей и сокращения светового дня. Чтобы поддержать здоровье в это время, иммунолог В. Болибок в интервью Общественному телевидению России поделился рекомендациями по народным средствам, которые могут помочь при простуде.

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Одним из главных помощников в борьбе с простудой, по словам врача, являются апельсины и лимоны. Эти фрукты богаты витаминами, особенно витамином С, который укрепляет иммунную систему. Однако стоит учитывать, что людям с аллергией на цитрусовые их употребление не рекомендуется.

Другим эффективным средством, по словам специалиста, является сбитень — горячий напиток на основе мёда, специй и трав. Часто в него добавляют лавровый лист, зверобой, имбирь, мяту и шалфей. Этот напиток согревает организм и улучшает кровообращение в носоглотке, помогая бороться с симптомами простуды.

Также не стоит забывать о фитонцидах, содержащихся в луке и чесноке. Эти вещества обладают антибактериальными свойствами и помогают замедлить рост патогенных микроорганизмов.

Важным элементом лечения является обильное питьё. Вода помогает организму быстрее выводить вирусы. Однако людям с заболеваниями почек и другими хроническими недугами следует быть осторожными с количеством потребляемой жидкости.

Несмотря на пользу народных средств, врач подчёркивает, что вакцинация остаётся наиболее эффективным способом профилактики простудных заболеваний. Даже если человек заболеет, прививка поможет перенести болезнь в более лёгкой форме.

Уточнения

Сби́тень — старинный русский, белорусский и украинский горячий напиток, сваренный из мёда, пряностей и трав.



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