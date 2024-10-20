Открыто свыше 160 тысяч вирусов благодаря новому алгоритму ИИ

Алгоритм ИИ LucaProt помог в крупнейшем открытии вирусов

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Международная команда учёных с помощью искусственного интеллекта (ИИ) выявила 161 979 новых разновидностей РНК-вирусов. Это исследование стало важным шагом в картографировании биологической жизни на Земле и открыло возможности для идентификации ещё миллионов вирусов, которые ранее оставались неизвестными. По словам специалистов, это самое масштабное открытие новых вирусов, сделанное в рамках одного исследования, о чём сообщает South China Morning Post.

Фото: pxhere

РНК-вирусы, как выяснилось, обитают в экстремальных условиях по всей планете: их можно найти в атмосфере, горячих источниках и гидротермальных выходах. Хотя учёным уже были известны многие из этих вирусов, до недавнего времени они оставались плохо изученными.

Для проведения исследования специалисты создали уникальный алгоритм глубокого обучения под названием LucaProt. Этот алгоритм позволяет обрабатывать огромные объёмы данных о генетических последовательностях, что ранее было затруднительно без помощи ИИ. LucaProt анализирует вирусы на основе их последовательностей и вторичных структур белка, которые РНК-вирусы используют для репликации. Алгоритм даёт возможность упорядочить и классифицировать ранее разрозненные данные, что значительно ускоряет процесс выявления новых вирусов.

Уточнения

Рибонуклеи́новая кислота́ (РНК) — одна из трёх основных макромолекул (две другие — ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов и играют важную роль в кодировании, прочтении, регуляции и экспрессии генов.





Иску́сственный интелле́кт — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

