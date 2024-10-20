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Выяснено, почему ПФАС вызывают дневную усталость

Как токсичные ПФАС влияют на продолжительность и качество сна
1:43
Здоровье

Проблемы со сном могут быть связаны с воздействием "вечных химикатов" — токсичных перфторалкильных и полифторалкильных соединений (ПФАС), которые всё чаще упоминаются как угроза не только для окружающей среды, но и для здоровья человека. Новое исследование, проведённое учёными из Университета Южной Калифорнии (USC) и опубликованное в журнале Environmental Advances, показало, что высокие уровни ПФАС в крови могут ухудшать качество сна.

Как токсичные ПФАС влияют на продолжительность и качество сна
Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

В рамках исследования учёные проанализировали кровь 144 добровольцев в возрасте от 19 до 24 лет, измеряя концентрации семи различных ПФАС. Полученные данные затем сопоставили с информацией о сне участников. Результаты показали, что четыре из этих химикатов связаны с нарушением сна.

У тех, у кого в крови были высокие уровни перфтордекановой (ПФДК), перфтороктановой (ПФОК) и перфторгексансульфоновой кислот (ПФГСК), продолжительность сна была в среднем на 80 минут меньше по сравнению с теми, у кого концентрации этих веществ были ниже. Кроме того, люди с высокими уровнями перфтороктансульфоновой кислоты (ПФОСК) чаще испытывали трудности с засыпанием, просыпались среди ночи и чувствовали дневную усталость.

Учёные также выявили, что ПФАС воздействуют на гены, которые непосредственно влияют на сон, активируя семь конкретных генов, связанных с его нарушениями. Это открытие позволяет предположить, что воздействие "вечных химикатов" может быть одной из причин хронических проблем со сном.

Уточнения

Ген — в классической генетике — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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