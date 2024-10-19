Как сон и физическая активность связаны с самочувствием

Тайна хорошего сна: четыре простых шага для бодрого утра

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если у вас возникают проблемы со сном или вам не хватает времени на полноценный отдых, эти четыре ключевых фактора могут помочь улучшить качество сна и сделать утреннее пробуждение более комфортным..

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Первый фактор — это продолжительность сна и время пробуждения. Чем больше времени человек проводит в постели и чем позже просыпается, тем лучше он себя чувствует на протяжении дня.

Второй фактор связан с физической активностью: чем активнее вы в течение дня, тем лучше будет ваш сон.

Третий фактор — это завтрак. Чтобы проснуться легче, завтрак должен быть насыщен углеводами, а избыток белков может затруднить пробуждение.

Четвёртый фактор — уровень глюкозы в крови. Резкие скачки глюкозы, вызванные неправильным завтраком, могут ухудшить самочувствие. Лучше выбрать углеводный завтрак, чтобы избежать этого эффекта.

Уточнения

Спорт - организованная по определённым правилам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.



Глюко́за - органическое соединение, моносахарид, один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.

