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Как сон и физическая активность связаны с самочувствием

Тайна хорошего сна: четыре простых шага для бодрого утра
0:57
Здоровье

Если у вас возникают проблемы со сном или вам не хватает времени на полноценный отдых, эти четыре ключевых фактора могут помочь улучшить качество сна и сделать утреннее пробуждение более комфортным..

Тайна хорошего сна: четыре простых шага для бодрого утра
Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM
  • Первый фактор — это продолжительность сна и время пробуждения. Чем больше времени человек проводит в постели и чем позже просыпается, тем лучше он себя чувствует на протяжении дня.

  • Второй фактор связан с физической активностью: чем активнее вы в течение дня, тем лучше будет ваш сон.

  • Третий фактор — это завтрак. Чтобы проснуться легче, завтрак должен быть насыщен углеводами, а избыток белков может затруднить пробуждение.

  • Четвёртый фактор — уровень глюкозы в крови. Резкие скачки глюкозы, вызванные неправильным завтраком, могут ухудшить самочувствие. Лучше выбрать углеводный завтрак, чтобы избежать этого эффекта.

Уточнения

Спорт - организованная по определённым правилам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Глюко́за - органическое соединение, моносахарид, один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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