Как сон и физическая активность связаны с самочувствием
Тайна хорошего сна: четыре простых шага для бодрого утра
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Если у вас возникают проблемы со сном или вам не хватает времени на полноценный отдых, эти четыре ключевых фактора могут помочь улучшить качество сна и сделать утреннее пробуждение более комфортным..
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- Первый фактор — это продолжительность сна и время пробуждения. Чем больше времени человек проводит в постели и чем позже просыпается, тем лучше он себя чувствует на протяжении дня.
- Второй фактор связан с физической активностью: чем активнее вы в течение дня, тем лучше будет ваш сон.
- Третий фактор — это завтрак. Чтобы проснуться легче, завтрак должен быть насыщен углеводами, а избыток белков может затруднить пробуждение.
- Четвёртый фактор — уровень глюкозы в крови. Резкие скачки глюкозы, вызванные неправильным завтраком, могут ухудшить самочувствие. Лучше выбрать углеводный завтрак, чтобы избежать этого эффекта.
Уточнения
Спорт - организованная по определённым правилам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.
Глюко́за - органическое соединение, моносахарид, один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.
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Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.