Как утренние физические нагрузки снижают риск ожирения

Почему утренний спорт эффективнее для похудения

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Китая и США провели исследование, которое выявило лучшее время суток для занятий спортом. Оказалось, что утренние тренировки не только помогают сбросить лишний вес, но и влияют на улучшение общего самочувствия. В рамках эксперимента исследователи изучили, как физическая активность в разное время суток воздействует на риск ожирения, уделяя особое внимание 150 минутам физических нагрузок в неделю, рекомендованных экспертами.

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Данные более чем 5 тысяч добровольцев, которые носили акселерометры для измерения активности, разделили на три категории: утреннюю, дневную и вечернюю активность. Результаты показали, что те, кто занимался спортом утром, имели более низкий индекс массы тела (ИМТ) и меньшую окружность талии по сравнению с участниками, тренирующимися днём или вечером.

Кроме того, те, кто выбирал утренние тренировки, не только имели лучшие показатели массы тела, но и питались более правильно. Однако, несмотря на высокую активность по утрам, эти люди проводили больше времени сидя в течение остального дня.

Уточнения

Похудение - снижение массы тела живого организма человека.



Спорт - организованная по определённым правилам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

