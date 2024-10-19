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Звук для будильника: какие частоты лучше всего помогают проснуться

Выбираем идеальный звук будильника
1:23
Здоровье

Правильный выбор звука будильника может существенно влиять на ваше самочувствие в течение дня. Подбор подходящей мелодии помогает проснуться быстрее и легче, предотвращая утреннюю сонливость и усталость.

Выбираем идеальный звук будильника
Фото: Freepik by freepik, PDM

Исследования показывают, что ещё в 500 г. до н. э. Пифагор предположил, что разные мелодии могут оказывать специфическое воздействие на мозг, и некоторые из них особенно эффективны для пробуждения. Современные учёные подтвердили эту теорию, выявив оптимальные параметры звуков для бодрого начала дня.

Во-первых, специалисты отметили возрастные различия. Для людей моложе 25 лет необходимы более громкие сигналы будильника. В частности, подросткам для пробуждения может понадобиться сигнал, напоминающий сирену. Для малышей наилучший эффект оказывает частота колебаний в 500 Гц, что также положительно сказывается и на взрослых. Кстати, эта частота используется в стандартных звуках будильников смартфонов.

Голосовые будильники эффективнее высокочастотных звуков, но всё же уступают сигналам с частотой 500 Гц. Также выяснилось, что популярные мелодии, которые можно напевать, помогают легче проснуться по сравнению с обычными будильниками.

Уточнения

Буди́льник - часы, в заданный момент времени подающие звуковой, световой и/или в редких случаях другой сигнал.

Частота́ - физическая величина, характеристика периодического процесса, равная отношению количества повторяющихся событий к промежутку времени, за который они произошли.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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