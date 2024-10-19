Какие растения могут вызвать ожоги и отёки слизистой

Некоторые комнатные растения могут представлять серьёзную угрозу для детей и домашних питомцев. Биолог Н. Кифель рассказал о самых опасных видах, с которыми стоит быть осторожнее. Карликовые хризантемы, к примеру, часто вызывают аллергию, особенно у чувствительных людей и животных.
Монстера, популярное декоративное растение, содержит токсичный сок. Если этот сок случайно попадёт в рот, он может вызвать отёк слизистой и гортани, что особенно опасно для детей и мелких животных.
Олеандр — ещё одно растение, которое лучше не держать в доме. Все его части содержат опасный яд. Употребление его сока приводит к тяжёлым последствиям: от колик и рвоты до серьёзных нарушений в работе сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы.
Диффенбахия также находится в списке опасных растений. Её сок при попадании на кожу вызывает ожоги, а при контакте с ротовой полостью — сильный отёк. Для животных это растение особенно опасно, так как его сок может стать смертельным.
Филодендрон тоже не безопасен. Его сок содержит соли щавелевой кислоты, которые при попадании в организм могут вызывать язвы и онемение. В больших количествах этот токсин может стать причиной серьёзных последствий, вплоть до трагических исходов.
Комнатные растения - растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.
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От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.